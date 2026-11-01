La rabbia femminile diventa narrativa: dalle eroine antiche ai serial killer moderni

Analisi della collera femminile come forza culturale e politica. Dal mito di Clitemnestra al fenomeno #femalerage, un viaggio nella nuova ondata di ribellione femminile.

La collera femminile, per secoli repressa o trasformata in isteria, è diventata un fenomeno culturale di grande impatto. L'hashtag #femalerage racconta una nuova rivoluzione in cui le vie della rabbia femminile sono infinite e si intrecciano con la storia, dalla mitologia classica alle piattaforme di streaming contemporanee. Questo fil rouge collega le furiose dell'antichità alla narrativa attuale, dimostrando come la rabbia sia un diritto e non un difetto.

Le origini mitiche della collera

La rabbia arriva da lontano e il mondo greco e latino ne è pieno. La furia protettiva della mamma-orso, rivendicata recentemente da figure come l'ex regina dei Tea Party Sarah Palin, era ammessa esclusivamente per proteggere figli, casa o clan. Tuttavia, una visione più ampia emerge nei testi letterari come "Le sussurratrici" di Giulia Paganelli, appena uscito per Einaudi, che guida il lettore attraverso una spiegazione profonda di queste emozioni represse.

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Clitemnestra incarna la collera assassina e si rivolge ad Agamennone, tornato vincitore dalla guerra di Troia, inizialmente come una sposa sottomessa. Viene definita una "moglie fedele" e "una brava cagna da guardia", ma la sua vera natura emerge quando Agamennone è vulnerabile nella stanza da bagno. Il suo cuore non trema e dichiara: "Questa è opera della mia mano, matrice di giustizia", dopo aver ucciso il re a colpi di scure, senza alcun rimpianto o rimorso.

La furia politica e storica

La figlia di Clitemnestra, Elettra, coltiva un sentimento che va oltre la rabbia: è odio puro. Convoglia ogni energia nel piano di vendetta del fratello Oreste, salutando la morte della madre con la gioia della rivalsa. Questo potenziale politico della rabbia femminile attraversa la storia moderna. Il 13 luglio 1793, la girondina Charlotte Corday pugnala a morte il leader giacobino Jean-Paul Marat nella vasca da bagno, rendendolo vulnerabile come Agamennone.

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Davanti al Tribunale Rivoluzionario, prima di essere ghigliottinata, Charlotte Corday rifiuterà l'etichetta di assassina isterica. Dichiarerà con fermezza: "Ho ucciso un uomo per salvarne centomila!". Oggi, la sanzione contro la donna arrabbiata si manifesta attraverso i media con meno sangue ma altrettanta violenza. Durante la campagna presidenziale del 2016, è stata dipinta come una donna cattida, fredda, ambiziosa e priva di tratti materni, evidenziando come la rabbia maschile sia vista come forza mentre quella femminile come squilibrio.

Narrativa contemporanea e ribellione

Nella narrativa moderna, la furia viene ribaltata e rivendicata. In "Furious", la protagonista Aurora rifiuta di farsi addomesticare dalla provincia veneta cementificata, trasferendo la rabbia inespressa in una band punk-rock. Catherine Grace, serial killer e vittima di tratta da adolescente, elimina gli uomini responsabili del suo doloroso passato spuntandoli da una A-list di morte. Lo stigma della mostruosità diventa uno scudo, con capelli serpentini e armi non più come vergogna.

La serie spagnola "Furia", su Prime, rompe lo schema collegando la furia delle donne alla loro funzione riproduttiva. Cinque donne affrontano situazioni estreme di estorsione, manipolazione e oppressione, intrecciando i loro destini in un effetto farfalla distruttivo che le porta a una ribellione catartica. Questo scenario sfida l'idea che la rabbia femminile debba essere solo protettiva, mostrandola come una forza collettiva rivolta all'esterno.

Il diritto di essere arrabbiate

Se un algoritmo mappa le sanzioni sociali e il condizionamento alla mitezza delle donne fin dall'infanzia, nuove voci si ergono per contrastare questa narrazione. La psicologa Lara Pelagotti, ospite della rassegna Il Tempo delle Donne del Corriere della Sera, promuove la rabbia invece di reprimerla, facendola diventare un punto di forza. Dalla scure di Clitemnestra al pugnale di Charlotte Corday, fino alle chitarre di Riot Women e alle ragazze horror di Lucia Patrizi di Mélisa Godet, la rabbia trova nuove espressioni.

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Al cinema dal 29 ottobre, Mélisa Godet porta sul grande schermo questa trasformazione. La battuta chiave ripetuta nei trailer è un manifesto terapeutico e politico: "Hai ragione di essere arrabbiata e hai il diritto di dirlo". Intanto, l'hashtag #femalerage fa furore sui social media, consolidando questa nuova ondata di consapevolezza e rivendicazione femminile che non può più essere ignorata dal mondo culturale e politico.