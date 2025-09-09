La Ragazza delle Meraviglie: Joséphine de Savage e la nascita del mito di Château d'Yquem

Un racconto appassionante e meticoloso sulla vita di Joséphine de Savage, la donna che ha rescritto la storia del vino trasformando Château d'Yquem in un mito internazionale.

Joséphine de Savage, segnata da una malattia che lasciò cicatrici indelebili sul suo corpo, da prematuri lutti familiari che la lasciarono sola al mondo e da un'intelligenza acuta ereditata da un padre lungimirante, è una donna che ha saputo scrivere la storia del vino. In un'epoca in cui alle donne era richiesta la bellezze esteriore, un'educazione raffinata e abilità nel ricamo, Joséphine non esitò a scendere in campo, in vigna e in cantina.

«Joséphine non sa che il nome di Yquem, sconosciuto e dalle origini incerte, diventerà celebre in tutto il mondo proprio grazie a lei». Il libro ‘La ragazza delle meraviglie’ di Christel de Lassus, edito da Slow Food Editore (pagg. 304, euro 18), ripercorre con meticolosa ricostruzione storica, intessuta sulle vicende familiari e personali, la nascita del mito nel vino: Château d’Yquem. Grazie alle parole della storica della moda e del lusso, e Professeur des Universités presso la Gustave Eiffel, dedita alla documentazione e al racconto di donne che abbiano saputo imprimere una svolta nei loro campi, si ripercorre l’epopea di quello che definire Sauternes è riduttivo. Château d’Yquem, vigne, cantina e bottiglie, afferiscono al mito dell’enologia mondiale, e non solo francese: unico vino bianco dolce che nella storica Classificazione di Bordeaux del 1855 a ottenere il riconoscimento di Premier Cru Supérieur. La storia Non un saggio enologico e non un romanzo, “La ragazza delle meraviglie” accompagna il lettore tra i filari in cui la bambina Joséphine passeggiava con il padre. Figlia unica, e unica erede di una fortuna che avrebbe saputo rendere unica al mondo con le sue intuizioni, la giovane fanciulla venne educata, con spirito rivoluzionario per il tempo, dal padre. Grazie ai suoi insegnamenti scoprì le vigne e il duro lavoro, poco più che bambina riconosceva grappoli e maturazioni, assaggiava il vino e iniziava ad apprezzarne le caratteristiche. Rimasta orfana di entrambi i genitori comprese che i vitigni della sua regione sarebbero stati la sua ancora di salvezza. Ancora di più dopo un matrimonio troppo breve che la lasciò madre e vedova a venti anni, ma soprattutto mise la donna al comando della tenuta. Aveva conosciuto i fasti e la frivolezza della corte di Versailles, ma aveva scelto gli orizzonti più familiari del Sauternais dove era cresciuta, i luoghi vitati nella zona meridionale della regione di Bordeaux in cui aveva imparato ciò che avrebbe reso iconico e immortale il vino della sua tenuta. Fu la storia, con le sue avversità, a scandire il passaggio da vino a mito. Incontri diplomatici a corte, fini intenditori di vini che apprezzarono il suo, ma soprattutto la Rivoluzione francese. Quando la storia irruppe tra i fasti, mentre la rivoluzione accendeva gli animi della nazione scrivendo un capitolo decisivo, il vino rimasto nelle barrique dello Chateuax maturava, acquisendo gli intensi profumi che lo rendono ancora oggi inimitabile. Attingendo a quanto aveva imparato passeggiando in vigna con il padre, sapendo riconoscere i grappoli uno a uno e avendo compreso quanto anche le avversità più drammatiche, come la muffa seppur nobile come la Botrytis Cinerea, possano rivelarsi incredibili opportunità. La lettura Nasceva il mito dello Chateaux D’Yquem, e lo si deve a Josephine de Savage, che nel ‘La ragazza delle meraviglie’ è tratteggiata con delicatezza e determinazione. «Madre di famiglia e donna d’affari: due ruoli che a Joséphine calzano alla perfezione – si legge nel libro, dove l’autrice racconta una donna quantomai moderna nello spirito e nelle azioni – In lei, intimità familiare e preoccupazioni professionali non sono mai molto distanti. Concorrono a un equilibrio generale al quale tiene più di ogni altra cosa». Nel dipanarsi dei capitoli, l’autrice riesce ad appassionare il lettore tanto alla vita personale quanto all’evoluzione storico-sociale e alle intuizioni enologiche. Una lettura che scorre lungo la storia della regione vinicola, intessendosi nella più ampia visione della Francia dell’epoca, e conduce nella sfera personale, senza tenerezza né crudezza, di una donna che ha scritto uno dei più importanti capitoli della viticoltura ed enologia francese, e mondiale





