La Rai conferma: niente ritorno per Amadeus, Stefano De Martino è il futuro

La Rai ha definitivamente chiuso le porte a un ritorno di Amadeus, che due anni fa scelse di lasciare l'azienda. La dirigenza ha annunciato di puntare su Stefano De Martino come volto di punta per i programmi futuri, in particolare per il Festival di Sanremo, sottolineando il valore dei talenti interni e la capacità dello showman di essere esso stesso il format. Una scelta che segna una svolta generazionale per la televisione pubblica.

La Rai ha chiuso le porte a un possibile ritorno di Amadeus , confermando la decisione presa due anni fa dal conduttore di lasciare l'azienda. Un portavoce della Rai ha dichiarato: Amadeus è una persona che stimiamo, ma ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene.

La Rai ha altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana e abbiamo portato Sanremo ai più grandi record storici della televisione italiana. Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format.

Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro, la Rai ha ampio spazio di manovra. L'azienda ha quindi scelto di puntare su Stefano De Martino come volto di punta per i suoi programmi futuri, in vista anche del prossimo Festival di Sanremo.

Questa scelta riflette una strategia più ampia della Rai di rinnovare il proprio parco artisti, affidandosi a personalità poliedriche in grado di creare intrattenimento in modo autonomo, senza dipendere esclusivamente da un format precostituito. La decisione è stata accolta con interesse dal pubblico e dalla critica, che vede in De Martino un conduttore dinamico e capace di reinventarsi.

La Rai, dunque, guarda al futuro con una nuova generazione di talenti, lasciando definitivamente alle spalle la possibilità di un ritorno di Amadeus, simbolo di un'epoca televisiva ormai conclusa





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