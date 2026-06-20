La Rai interviene sull'episodio di Alessandro Baracchini

Il giornalista di RaiNews24 ha mostrato il dito medio alla regia durante la diretta e l'azienda sta valutando le azioni interne.

La Rai interviene ufficialmente sull'episodio di Alessandro Baracchini , il giornalista che ha mostrato il dito medio alla regia durante la diretta di RaiNews24. Il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista per un chiarimento sull'accaduto e l'azienda sta valutando le opportune azioni interne.

L'episodio è diventato virale sui social e ha sollevato il dibattito sui media. Baracchini non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche e sarà durante il confronto con l'azienda che potrà fornire la propria versione dei fatti





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