La televisione pubblica sceglie di non cambiare i titoli dei programmi, ma di aggiornare i volti e le dinamiche di conduzione. Tra le novità, il debutto di Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri in 'La Vita in Diretta', il ritorno di Pino Insegno e la presenza di Greta Mauro e Gianpiero Scarpati in 'La Domenica Sportiva'.

La Rai prepara la sua programmazione estiva , mantenendo i format storici e introducendo nuove novità. La televisione pubblica sceglie di non cambiare i titoli dei programmi, ma di aggiornare i volti e le dinamiche di conduzione.

Tra le novità, il debutto di Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri in 'La Vita in Diretta', il ritorno di Pino Insegno e la presenza di Greta Mauro e Gianpiero Scarpati in 'La Domenica Sportiva'. Il fine settimana sarà dominato da 'La Vita in Diretta' con Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, mentre il sabato sarà caratterizzato da 'Il Viaggio di Patricio' con Monica Caradonna e la sua bicicletta.

La domenica sarà invece dedicata a 'Il Cammino della Rinascita' con Lorella Boccia e Marco Conidi. La stagione estiva sarà chiusa con un compleanno speciale per 'L'Intesa Vincente' con la presenza delle dodici squadre storiche più amate del passato





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