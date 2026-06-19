La Rai presenta il nuovo palinsesto per il prossimo autunno-inverno

La Rai ha presentato il nuovo palinsesto per il prossimo autunno-inverno, che include il ritorno di Rai3 e diverse novità. Tra le novità più rilevanti, spicca il ritorno al prime time di Rai3 con il nuovo programma 'Le cose che non sai'. Restano ancora da definire le conduzioni di 'Agorà' e 'Far West', i due programmi lasciati rispettivamente da Inciocchi e Sottile.

In vista della versione definitiva del palinsesto da sottoporsi al consiglio il primo luglio, la Rai ha delineato un quadro ricco di movimenti e nuovi volti per il prossimo autunno-inverno.

Tra le novità più rilevanti, spicca il ritorno al prime time di Rai3 con il nuovo programma 'Le cose che non sai', previsto per cinque settimane al giovedì ad inizio stagione. Restano ancora da definire le conduzioni di 'Agorà' e 'Far West', i due programmi lasciati rispettivamente da Inciocchi e Sottile. La Rai sta valutando diverse candidature, sia interne che esterne, con i nomi discusse con insistenza nelle ultime settimane.

Probabilmente la definizione delle nuove conduzioni arriverà in tempo per la 'presa d'atto' del Cda del primo luglio e quindi per l'annuncio nella presentazione dei palinsesti fissata per il 3 luglio ad Ancona. Alcune delle novità più interessanti includono il ritorno di Paola Ferrari, il matrimonio con De Benedetti, l'esordio in Rai da centralinista e il tumore alle pelle, nonché le dichiarazioni di Milo Infante, che ha criticato la Rai per avergli dato poco tempo per la sua partenza.

Infine, è stata rivelata l'identità del giornalista di Ore 14 che lascia la Rai per Mediaset, che è Milo Infante. Infine, è stata rivelata la storia di vita di Milo Infante, tra cui il papà critico d'arte, la moglie ex Miss Padania e i figli, nonché le minacce di morte ricevute





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