Il concerto benefico di Sanremo 2024, organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, intende celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

La Rai rinnova l'impegno per la raccolta fondi a favore dei più bisognosi. Il concerto benefico di Sanremo 2024 , organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, intende celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.

L'evento sarà condotto da Carlo Conti, che annuncia che sarà il suo ultimo Sanremo nel 2026. La serata sarà caratterizzata da esibizioni musicali di Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta e I Gemelli di Guidonia. La raccolta fondi sarà dedicata all'aiuto delle Mense Francescane operanti in Italia e alle famiglie italiane in difficoltà. La modernità di San Francesco d'Assisi sarà discussa nel libro di Aldo Cazzullo.

Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio1 e sarà possibile seguire le esibizioni anche attraverso il sito web di Rai. La Rai rinnova l'impegno per la raccolta fondi a favore dei più bisognosi, e l'evento di Sanremo 2024 sarà un momento importante per questo scopo. La serata sarà un'occasione per riflettere sulla vita e sull'impatto di San Francesco d'Assisi nella storia e nella cultura italiana.

La raccolta fondi sarà un modo per aiutare le famiglie italiane in difficoltà e le Mense Francescane operanti in Italia. La modernità di San Francesco d'Assisi sarà discussa nel libro di Aldo Cazzullo, e la serata sarà un'occasione per riflettere sulla sua importanza nella storia e nella cultura italiana. Il concerto benefico di Sanremo 2024 sarà un momento importante per la raccolta fondi a favore dei più bisognosi, e la Rai rinnova l'impegno per questo scopo





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