Dalla Regina Elisabetta II a Harry, i membri della Casa Reale hanno consultato sensitivi per connettersi ai defunti. La verità dietro i legami tra la monarchia e il mondo occulto.

La storia ufficiale della monarchia britannica racconta di etichette rigide e tradizioni secolari, ma le cronache riservate svelano un quadro diverso e più complesso. Numerosi membri della famiglia reale, inclusi la Regina Elisabetta II, Lady Diana e il Principe Harry, hanno fatto ricorso a sensitivi e medium per ottenere consigli o cercare conforto spirituale. Questa pratica, spesso tenuta nascosta al pubblico, rivela un bisogno umano universale di connessione oltre la morte, specialmente nei momenti di crisi o perdita.

Il Caso Simone Simmons e la Messaggio di Lady Diana

Nel 2018, pochi mesi prima del matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle, celebrato a maggio nella cappella di San Giorgio a Windsor, Simone Simmons, nota sensitiva londinese, inviò un messaggio personale al principe. A inviare il messaggio, tuttavia, non fu la figura pubblica scomparsa il 23 novembre all'età di 71 anni, ma la madre di Simmons. La donna supplicava Harry di non sposare Meghan Markle, sostenendo di avere un filo diretto con la principessa Diana defunta. La Simmons affermava di comunicare frequentemente con Lady Diana, la cui amicizia era iniziata anni prima presso un centro wellness olistico nel centro di Londra, frequentato dalla principessa.

Also read Magyar visita la Transcarpazia e rifiuta il legame UE-Ucraina nel bilancio

Durante il difficile periodo del divorzio dalla Principessa di Galles, Diana trovava nella sensitiva un punto di riferimento. Le visite a Kensington Palace erano frequenti, dove la Simmons giocava con i piccoli William e Harry. Anche dopo la morte di Diana, nel incidente di Parigi, il legame spirituale sarebbe continuato secondo le dichiarazioni della Simmons. Questo caso ha riaccendone i riflettori sulla credibilità delle medium coinvolte nei circoli reali britannici.

La Ricerca di Harry e la Voce Inascoltata di Diana

Il Principe Harry ha recentemente riconosciuto di aver cercato il contatto con la madre attraverso pratiche spirituali. La Regina Camilla, nel documentario La voce inascoltata di Lady Diana, ha accennato di aver parlato con una donna dotata di poteri speciali, sperando che potesse metterla in contatto con la ex suocera. Si ritiene che lo spirito di Lady Diana abbia trasmesso messaggi di approvazione per la nuova vita di Harry negli Stati Uniti d'America, rassicurandolo sulla sua felicità. Il Principe non ha mai confermato i nomi specifici, ma altri medium hanno rivelato dettagli significativi.

Advertisement

Un'altra figura nota nel panorama delle sensitive inglesi, Sally Morgan, ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata diretta da Harry nel 2013. Questo episodio sottolinea come la figura materna rimanga centrale nella vita emotiva del Principe, nonostante la distanza geografica. La disponibilità di Harry a cercare segnali dall'aldilà dimostra quanto il dolore per la perdita della madre abbia influenzato le sue decisioni personali e la sua ricerca di direzione spirituale.

La Regina Elisabetta II e le Pratiche Occulte di Corte

Nonostante lo stretto legame istituzionale con la Chiesa d'Inghilterra, la Regina Elisabetta II ha mostrato interesse verso le pratiche occulte in fasi cruciali della sua vita. Nei anni Novanta, con le figlie Beatrice ed Eugenia ancora piccole, la Regina visitava spesso sensitivi come Rita Rogers, Madame Vasso e l'astrologa Penny Thornton. Le consultava più volte a settimana prima di prendere decisioni importanti sul futuro della dinastia Windsor, cercando chiarezza attraverso queste fonti alternative.

Già da giovane, la Regina volle seguire l'esempio di sua nonna, la Regina Vittoria, che organizzava sedute spiritiche in varie dimore reali per comunicare con il marito defunto, il Principe Alberto. Questo approccio si ripeté nel 1953, pochi mesi dopo la morte del padre, il Re Giorgio VI. L'atmosfera di lutto e incertezza spinse la Casa Reale a cercare conforto in canali spirituali non convenzionali, mostrando una vulnerabilità pubblica inedita.

La Medium Lilian Bailey e il Resoconto del 1953

Nel 1953, con l'assistenza della medium Lilian Bailey, molto nota all'epoca, i Royal si riunirono intorno a un tavolo per una sessione spiritica. Secondo la famiglia della Bailey, lo spirito del Re Giorgio VI riuscì a convogliare parole di affetto per la moglie e le figlie. La medium, in trance, menzionò dettagli privati che solo il defunto Re poteva conoscere, confermando la propria identità attraverso informazioni riservate. Questo evento segnò un punto di svolta nella fiducia della Corona verso le pratiche mediumniche.

Advertisement

La Regina Madre rimase profondamente colpita da questa esperienza, mantenendo un contatto costante con Lilian Bailey anche negli anni successivi. Questa lealtà durata nel tempo dimostra quanto queste esperienze abbiano offerto un sollievo psicologico reale alla famiglia reale. Mentre il pubblico osserva le cerimonie ufficiali, la storia privata dei Royal continua a essere intrecciata con questi elementi misteriosi e personali che definiscono la loro resilienza emotiva di fronte alla perdita e al cambiamento.