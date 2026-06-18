La regina Maxima rompe gli schemi con un abito verde mela tridimensionale per la visita imperiale giapponese

La regina Máxima dei Paesi Bassi ha scelto un abito verde mela con fiori tridimensionali per accogliere l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako del Giappone ad Amsterdam. La scelta, considerata originale ma discussa, ha rotto la classica etichetta diplomatica, dividendo gli esperti di moda tra apprezzamento per l'audacia e perplessità per l'effetto visivo vistoso. L'imperatrice Masako ha optato per la consueta sobrietà, creando un contrasto stilistico significativo. Nonostante le critiche, il look della regina olandese conferma la sua capacità di imporsi come figura mediatica unica.

La regina Máxima dei Paesi Bassi ha scelto un abito verde mela con fiori tridimensionali per accogliere l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako del Giappone ad Amsterdam.

La scelta ha stravolto le aspettative della moda diplomatica, rompendo gli schemi tradizionali con un look originale e impossibile da ignorare. L'abito, caratterizzato da un tessuto considerato da alcuni critici troppo pesante e da un orlo visibilmente rigido, ha acceso un dibattito tra gli esperti di stile, divisi tra l'apprezzamento per l'audacia e la perplessità per l'effetto visivo vistoso.

Per completare l'insieme, la regina ha optato per accessori color avorio, tra cui un cappellino, cercando di gestire la sua celebre chioma ribelle. Al contrario, l'imperatrice Masako ha interpretato la moda diplomatica con la consueta sobrietà, basata su linee pulite e assoluto rigore, dimostrando ancora una volta il suo stile raffinato e minimale.

Nonostante le divisioni suscitate dal suo look, la capacità della regina Máxima di imporsi nel discorso pubblico si conferma un tratto distintivo unico, anche quando le sue scelte sfiorano il bizzarro. L'evento ha evidenziato il contrasto tra l'approccio giocoso e provocatorio della sovrana olandese e l'eleganza tradizionale della corte imperiale giapponese, offrendo uno spaccato di come la moda possa essere strumento di comunicazione diplomatica





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