La regione boschiva della Lettonia orientale, nota come la Terra dei Laghi Blu, sta subendo un duro colpo a causa delle incursioni di droni militari ucraini. La notizia è stata resa nota dal proprietario della Birdwhistles Guesthouse, Martins Kiscenko, che afferma che tutte le otto camere della sua pensione sono state cancellate a causa delle preoccupazioni per la sicurezza.

La regione boschiva della Lettonia orientale, nota come la Terra dei Laghi Blu, sta subendo un duro colpo a causa delle incursioni di droni militari ucraini.

La notizia è stata resa nota dal proprietario della Birdwhistles Guesthouse, Martins Kiscenko, che afferma che tutte le otto camere della sua pensione sono state cancellate a causa delle preoccupazioni per la sicurezza. Due matrimoni erano stati prenotati per il soggiorno, ma le coppie hanno disdetto all'ultimo minuto, perché non volevano che i loro ospiti dovessero cercare riparo da un allarme drone.

La Lettonia orientale è una regione boschiva straordinariamente tranquilla e pittoresca, dove di solito non c'è molto da fare, ed è proprio per questo che i turisti vengono ogni estate. C'è la pesca nelle fredde acque limpide, il birdwatching e le escursioni attraverso foreste di betulle dritte come pali.

Ma di fronte alla prospettiva di essere interrotti per trovare riparo dai droni d'attacco ucraini, i turisti se ne stanno andando e circa 500 piccole imprese che fanno affidamento su di loro rischiano di trovarsi in difficoltà finanziarie, ha dichiarato Jelena Kijasko dell'associazione regionale dell'industria turistica. Dalla fine di maggio, per due settimane non sono arrivati droni. Ciò ha fatto sperare che la situazione fosse migliorata.

Ma poi, lunedì, un jet francese della NATO è stato costretto ad abbattere un altro drone. I droni militari ucraini entrano nello spazio aereo della Lettonia e dei suoi vicini baltici da marzo. Kiev e i Paesi della NATO sostengono che le armi sono state deviate dagli obiettivi previsti in Russia a causa del disturbo del segnale russo. Nessun ferito, ma le incursioni hanno fatto scattare l'ordine regolare ai residenti di cercare riparo.

Questo è impossibile nella pensione di legno di Kiscenko, che non ha un seminterrato o pareti pesanti. Il mese scorso, due droni sono esplosi nel centro della città di Rezekne, dove i turisti sono soliti recarsi per visitare un castello in rovina. Altri due droni hanno colpito un deposito di petrolio nelle vicinanze, provocando un incendio. L'autorità sta cercando di convincere i lettoni che la regione è comunque sicura per le vacanze.

Il Primo Ministro Andris Kulbergs sta pianificando di trascorrere le sue vacanze estive nella regione, ma potrebbe essere troppo tardi. Kijasko ha detto che uno studio della sua associazione di imprese turistiche ha mostrato che l'85% di loro ha subito cancellazioni a causa delle preoccupazioni per i droni, con alcuni perdendo oltre la metà del loro futuro business.

'Viviamo qui e non ci sentiamo particolarmente minacciati', ha detto. 'La probabilità di essere coinvolti in un incidente stradale a Riga è molto, molto più alta di avere un drone che cade sulla testa nel bosco.





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