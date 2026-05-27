La Regione premia dieci località in tutta la costa tirrenica

La Regione ha premiatato dieci località in tutta la costa tirrenica per essere adatte ai bambini e avere servizi per le famiglie. Il riconoscimento è stato dato dopo essere state selezionate esclusivamente dai pediatri.

La Regione ha premiatato dieci località in tutta la costa tirrenica , tra cui Terracina e Montalto di Castro, per essere adatte ai bambini e avere servizi per le famiglie .

Il riconoscimento è stato dato dopo essere state selezionate esclusivamente dai pediatri. Nel 2026 sono 164 le spiagge certificate a livello internazionale, con il Lazio che conta dieci di queste, quasi tutte in provincia di Latina. Il progetto delle Bandiere verdi è stato ideato dal pediatra Italo Farnetani, che ha voluto creare un sistema di indicazioni per le vacanze dei bambini al mare. Oggi, con il consiglio dei pediatri, si possono scegliere spiagge adatte per tutta la famiglia.

Inoltre, sono state premiate anche altre località come Cala Nave sull'isola di Ventotene. Il progetto è stato accolto positivamente e ha permesso ai genitori di scegliere spiagge sicure e adatte per i loro figli





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regione Località Costa Tirrenica Bambini Servizi Per Le Famiglie Pediatri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perché De Laurentiis battaglia con comune e regione sullo stadio di NapoliIl patron azzurro attacca governo e amministratori su Maradona e nuovi progetti.

Read more »

“La vittoria dell’Iran cambia la regione: gestire Hormuz è più efficace della atomica”Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola 'Il professore Hamid Dabashi: “La vittoria dell’Iran cambia la regione: gestire Hormuz è più efficace della atomica”' pubblicato il 26 Maggio 2026 a firma di Farian Sabahi

Read more »

Medio Oriente, Teheran: 'Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione'Il portavoce militare: 'Obiettivo già individuato e pronto'. Intanto Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India, afferma: 'Un accordo è ancora possibile' (ANSA)

Read more »

Dalla Regione 60 milioni per il Barbera, scoppia la polemica: 'Catania ancora dimenticata'Nella giornata di ieri il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha annunciato lo stanziamento di 60 milioni di euro per il rifacimento dello Stadio Renzo Barbera di Palermo, i cui costi si aggirano attorno ai 300 milioni considerando anche le aree circostanti, con l’obiettivo di poter anche ospitare i Campionati Europei del 2032 che...

Read more »