La regista Fawn Veerasunthorn parla di Billie e Hexe

La regista Fawn Veerasunthorn ha dichiarato che intorno a Billie si sta verificando un fenomeno meravigliosamente strano, qualcosa che lei non riesce a spiegare. E solo lasciandosi alle spalle il suo mondo normale ed entrando in un mondo nascosto di folle e scatenata magia inizia a capire se stessa.

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Sua madre Alice, una donna molto prudente. Quando Billie scatena accidentalmente dei segreti poteri magici, viene catapultata fuori dalla periferia in cui vive in un regno magico chiamato Hexe, dove viene accolta da Ms. Quill e da Elias Quire. La regista Fawn Veerasunthorn ha dichiarato: 'Intorno a Billie si sta verificando un fenomeno meravigliosamente strano, qualcosa che lei non riesce a spiegare.

E solo lasciandosi alle spalle il suo mondo normale ed entrando in un mondo nascosto di folle e scatenata magia inizia a capire se stessa'.

'Hexe è il luogo in cui Billie inizia a sentirsi davvero vista per la prima volta nella sua vita', ha affermato il regista Jason Hand. 'Si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé che le rivela una verità nascosta sulla sua famiglia'.

Ad Hailee Steinfeld e Rashida Jones, già annunciate nel cast vocale originale, si aggiungono Tracey Ullman, vincitrice di sette Emmy Award ( The Tracey Ullman Show, Tracey Takes On , Pallottole su Broadway, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia





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