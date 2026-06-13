La regista Jane Campion ricorda il film che le regalò la Palma d'Oro a Cannes

La regista Jane Campion ha ricordato il film che nel 1993 le regalò la Palma d'Oro a Cannes e cambiò la storia del cinema femminile. Accanto a lei c'è l'attrice Holly Hunter, che grazie a quel ruolo vinse l'Oscar.

La regista Jane Campion ha ricordato il film che nel 1993 le regalò la Palma d'Oro a Cannes e cambiò la storia del cinema femminile .

Accanto a lei c'è l'attrice Holly Hunter, che grazie a quel ruolo vinse l'Oscar. La regista, nata a Wellington nel 1954, figlia di due teatranti, ha studiato antropologia prima di scoprire il cinema e quella formazione si sente. Holly Hunter è nata in Georgia nel 1958 e ha costruito una carriera fatta di scelte radicali: ha imparato il linguaggio dei segni e a suonare il pianoforte per interpretare Ada. Le ha valso l'Oscar, il BAFTA e il Golden Globe.

Trentatré anni dopo, sarebbe facile lasciarsi andare alla nostalgia. E invece Campion continua a riportare la conversazione al presente. A quello che è cambiato e a quello che non è cambiato abbastanza. Rivedendo il film durante il restauro è rimasta colpita da quanto sia ancora coraggioso e soprattutto dall'interpretazione di Holly.

Questa donna che non parla continua a sembrarmi un messaggio molto forte sulla condizione femminile. Torna nelle sale in versione restaurata in 4K. Ma all'epoca nemmeno lei e Holly Hunter avevano capito davvero cosa stavano realizzando. Pensavano di aver fatto un film d'arte. Forse non molte persone lo avrebbero apprezzato.

Hunter sorride: Ero convinta che fosse speciale. Lo sentivo leggendo la sceneggiatura e poi lavorando con Jane. Ma pensavo che sarebbe rimasto qualcosa di piccolo. Manuele Mangiarotti diventa un fenomeno mondiale, vince la Palma d'Oro, tre Oscar e trasforma per sempre la carriera di entrambe.

Campion ricorda ancora il giorno in cui una donna dietro il bancone di una farmacia la fermò per raccontarle quanto quel film avesse significato per lei. Fu una sorpresa. Le persone lo vivevano in modo molto passionale. Non mi aspettavo una connessione così forte.

Ride. Anche oggi, dice, continua a essere severissima con sé stessa: Sono sempre molto critica verso il mio lavoro. Penso sempre che avrei potuto fare meglio. Ma ci sono alcuni momenti di cui sono davvero orgogliosa.

Il discorso si allarga a come nascono i film, a quanto sia cambiato il sistema che li produce. E qui Campion racconta una storia che sembra arrivare da un'altra epoca. Fu finanziato da Ciby 2000. Erano persone che costruivano strade.

Facevano cemento. Poi accadde qualcosa: il capo dell'azienda vide Bernardo Bertolucci e rimase folgorato dall'esperienza di quel cinema. Decise di investire una parte della propria fortuna nei film d'autore: Voleva dare ai registi la libertà di fare esattamente quello che volevano. Nessuno ti diceva cosa fare.

Nessuno controllava il cast. Potevi scegliere chi volevi. Non dovevi rendere conto a nessuno. Un'epoca in cui qualcuno sceglieva di finanziare l'arte senza pretendere di controllarla: Ho avuto la fortuna di vivere più volte situazioni del genere.

Perfino Netflix, per un certo periodo, è stata così. Molto generosa. Probabilmente non avrei realizzato senza quella libertà. Certo, c'erano persone che controllavano che non stessi semplicemente andando in vacanza con i soldi della produzione.

Ma nessuno ti diceva come fare il film. Da questi momenti nascono cose straordinarie. E nascono anche cose terribili. Ma bisogna lasciare che accadano.

Il produttore che per anni contribuì a portare il cinema indipendente al grande pubblico prima di diventare il simbolo delle accuse di violenza e dello scandalo che Weinstein era il presidente della Miramax, la società che acquisì i diritti dell'inizio del 1993. E fu tra coloro che ne intuirono il potenziale commerciale e contribuirono a trasformarlo in un fenomeno internazionale: Non avevo nulla a che fare con il marketing. E non ce l'ho nemmeno adesso.

Do loro il film, cerco di fare un film davvero buono, e vedo cosa succede. Non ho nemmeno l'intelligenza per il marketing. Non saprei cosa fare. Campion non cerca scorciatoie: Ha fatto cose davvero orribili.

Lo sappiamo tutti, ma ha fatto anche grandi cose per il cinema d'autore. Lezioni di piano. Taormina, 72° Taormina Film Fest 2026 - serata 1, red carpet. Nella foto: Jane Campion.

Campion non cerca una risposta facile, ma prova a raccontare una contraddizione che ha attraversato Hollywood per decenni. Si parla anche degli uomini con cui condividere il set. Come il suo personaggio di George Baines: Penso che in ogni uomo davvero buono ci sia una fidanzata. La regista spiega meglio: Voglio dire che c'è una capacità di essere intimo, vicino, affettuoso.

Harvey aveva una facciata molto maschile. Poteva essere durissimo con altri uomini. Ma amava le donne. E ancora: Aveva una reputazione importante.

Io ero una regista relativamente giovane e mi chiedevo come avrei potuto dirigere un attore con tutta quella esperienza. Harvey dice sempre la verità davanti alla macchina da presa. Ed è un ascoltatore straordinario





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