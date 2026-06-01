La remigrazione: un piano per sostituire i 'nativi' con gli stranieri

La remigrazione è un piano per sostituire i 'nativi' con gli stranieri, presentato dai promotori della remigrazione come l'unica soluzione alla sostituzione etnica. L'iniziativa di legge popolare, chiamata Save Europe Act, è stata lanciata da Sellner e Vlaardingerbroek per reclamare una moratoria sull'immigrazione extracomunitaria e non occidentale, anche per quella legale. L'iniziativa assume toni apocalittici, evocando l'imminente sparizione etnico-culturale dei popoli europei. Oltre al blocco totale di nuovi ingressi, sono previste una riforma in senso ristrettivo del diritto d'asilo e la remigrazione di varie categorie di immigrati - illegali, condannati e non integrati - anche attraverso penalizzazioni nell'accesso al welfare state. Tra i primi firmatari della proposta ci sono Björn Höcke, leader dell'ala più estremista di AfD, e Roberto Vannacci, che proprio della remigrazione ha fatto una bandiera del suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Mancano due minuti a mezzanotte. Siamo vicini a diventare, in modo irreversibile e permanente, una minoranza nelle nostre nazioni. Questo è il messaggio della situazione della demografia europea in un video proiettato alla seconda edizione del Remigration summit, tenuto a Figueira da Foz, in Portogallo , alla presenza dell'ex capo della Border Patrol, Gregory Bovino.

I promotori della remigrazione presentano l'espulsione degli immigrati e dei loro discendenti giudicati 'non assimilati' come l'unica soluzione alla sostituzione etnica, il preteso grande piano oscuro delle élite europee per rimpiazzare i 'nativi' con gli stranieri, preferibilmente africani e musulmani. La remigrazione è presentata ai partiti politici europei, tra cui Lega e Alternative für Deutschland, come un piano in tre fasi scomponibile a piccole tappe, utile per non spaventare troppo l'opinione pubblica.

E così 'remigrazione' è per molti un semplice sinonimo rafforzativo di 'rimpatrio' o di 'espulsione', un neologismo con cui indicare procedure più accelerate di respingimento alla frontiera per gli illegali e di revoca dei permessi di soggiorno e della cittadinanza per immigrati e cittadini naturalizzati che delinquono. Sabato, tuttavia, in Portogallo, Sellner e Vlaardingerbroek hanno voluto ribadirne il significato e lo hanno fatto in una forma concreta e radicale: lanciando un'iniziativa di legge popolare, secondo il diritto dell'Unione Europea, per reclamare una moratoria sull'immigrazione extracomunitaria e non occidentale, anche per quella legale.

L'iniziativa, chiamata Save Europe Act, assume toni apocalittici, evocando l'imminente sparizione etnico-culturale dei popoli europei - un evidente richiamo al mito neonazista americano del genocidio bianco, lo stesso, peraltro, rilanciato dallo scrittore francese Renaud Camus, che nel 2011 ha coniato l'espressione 'Grande Sostituzione'. Oltre al blocco totale di nuovi ingressi, sono previste una riforma in senso ristrettivo del diritto d'asilo e la remigrazione di varie categorie di immigrati - illegali, condannati e non integrati - anche attraverso penalizzazioni nell'accesso al welfare state.

Tra i primi firmatari della proposta ci sono Björn Höcke, leader dell'ala più estremista di AfD, e Roberto Vannacci, che proprio della remigrazione ha fatto una bandiera del suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Vannacci aveva già partecipato, con un videomessaggio, al primo Remigration summit dello scorso maggio a Gallarate e, di persona, a quello intermedio dello scorso ottobre a Livorno, dall'alleato italiano di Sellner, Andrea Ballarati, e dai vannacciani toscani.

Questa, però, è la prima sinergia formale che il generale stabilisce con il network di Sellner, figura radioattiva in diversi Paesi, soprattutto in Germania, dove un suo incontro segreto con esponenti di AfD a Postdam, nel novembre 2023, causò manifestazioni di massa nelle città tedesche.

'Chi viene qui per lavorare, rispettare le leggi, contribuire, assimilarsi e amare la nostra civiltà non è il problema', ha detto sabato Vannacci in un videomessaggio preregistrato da Bruxelles. 'Il problema è chi vive qui e ci odia. Noi non siamo obbligati né al suicidio né a farci sostituire né a diventare minoranza nelle nostre città'.

L'iniziativa di legge popolare, chiamata Save Europe Act, è stata lanciata da Sellner e Vlaardingerbroek per reclamare una moratoria sull'immigrazione extracomunitaria e non occidentale, anche per quella legale. L'iniziativa assume toni apocalittici, evocando l'imminente sparizione etnico-culturale dei popoli europei. Oltre al blocco totale di nuovi ingressi, sono previste una riforma in senso ristrettivo del diritto d'asilo e la remigrazione di varie categorie di immigrati - illegali, condannati e non integrati - anche attraverso penalizzazioni nell'accesso al welfare state.

Tra i primi firmatari della proposta ci sono Björn Höcke, leader dell'ala più estremista di AfD, e Roberto Vannacci, che proprio della remigrazione ha fatto una bandiera del suo nuovo partito, Futuro Nazionale. L'iniziativa di legge popolare, chiamata Save Europe Act, è stata lanciata da Sellner e Vlaardingerbroek per reclamare una moratoria sull'immigrazione extracomunitaria e non occidentale, anche per quella legale. L'iniziativa assume toni apocalittici, evocando l'imminente sparizione etnico-culturale dei popoli europei.

Oltre al blocco totale di nuovi ingressi, sono previste una riforma in senso ristrettivo del diritto d'asilo e la remigrazione di varie categorie di immigrati - illegali, condannati e non integrati - anche attraverso penalizzazioni nell'accesso al welfare state. Tra i primi firmatari della proposta ci sono Björn Höcke, leader dell'ala più estremista di AfD, e Roberto Vannacci, che proprio della remigrazione ha fatto una bandiera del suo nuovo partito, Futuro Nazionale





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