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La Repubblica Ceca non raggiunge obiettivo NATO di spesa per difesa, punta a 2027

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La Repubblica Ceca non raggiunge obiettivo NATO di spesa per difesa, punta a 2027
Repubblica CecaNATOSpesa Difesa
📆6/19/2026 7:18 AM
📰Internazionale
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Il governo ceco, guidato da Babis, annuncia di non raggiungere ancora il 2 % del PIL destinato alla difesa, ma si prepara a salire alla media di NATO entro il 2027.

La Repubblica Ceca , durante una sede di vertice dei leader dell'Unione europea a Bruxelles il 19 giugno 2026, ha confermato che non riuscirà a raggiungere l'obiettivo di spesa militare fissato dalla NATO , che prevede che tutti i membri della rete abbiano una spesa di difesa pari al 2 % del prodotto interno lordo (PIL).

Il primo ministro, Andrej Babis, ha dichiarato che, sebbene il governo attuale abbia ridotto il piano di investimento in difesa a circa 1,7-1,8 % del PIL per l'anno in corso, la prospettiva di rispettare la soglia del 2 % è stata esclusa e sarà possibile solo dal 2027. L'annuncio ha ulteriormente evidenziato le difficoltà del paese nell'équilibrio tra la combinazione di investimenti in infrastrutture, energia e sostenibilità finanziaria a fronte di un disavanzo globale che è aumentato rispetto alle linee guida incontrate dal precedente governo.

Le fonti mondiali hanno ripreso la voce del governo ceco, cui viene ricordato l'impegno internazionale a mantenere i livelli di spesa di difesa in linea con gli standard della NATO. Nel contesto di crescente preoccupazione per la difesa europea, soprattutto a fronte della guerra in Ucraina e della situazione di sicurezza internazionale in evoluzione, la NATO ha annunciato di voler aumentare l'obiettivo minimo di spesa militare a 5 % del PIL entro il 2035, di cui 3,5 % destinati a spese di tipo

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