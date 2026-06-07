La Repubblica Centrafricana ha accettato di accogliere migranti deportati dagli Stati Uniti, secondo due fonti a conoscenza della questione. L'amministrazione Trump ha concluso accordi con stati africani per accelerare le espulsioni.

La Repubblica Centrafricana accetta di accogliere migranti deportati dagli Stati Uniti . L'amministrazione Trump ha concluso accordi con stati africani per accelerare le espulsioni. Washington ha inviato deportati in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, il Ghana e la Sierra Leone.

Gli accordi sono stati criticati dai gruppi per i diritti, che sostengono che consentono agli Stati Uniti di aggirare le protezioni legali dei migranti. L'accordo con la Repubblica Centrafricana è stato discusso durante un incontro a Bangui con una delegazione statunitense guidata da Christian Jové Ehrhardt. Non è chiaro se la Repubblica Centrafricana ha subito ripetuti cicli di disordini dall'indipendenza dalla Francia nel 1960, lasciando la maggior parte dei suoi 5,5 milioni di abitanti nella povertà.

L'agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni (IOM) ha confermato di essere coinvolta nell'assistenza ai migranti deportati. L'IOM ha già fornito assistenza a migranti deportati in altri paesi africani, come la Repubblica Democratica del Congo. La presidenza della Repubblica Centrafricana e il Dipartimento di Stato statunitense non hanno risposto alle richieste di commento. Il Dipartimento di Sicurezza Interna ha affermato che tutti i migranti deportati ricevono il pieno accesso al processo legale





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