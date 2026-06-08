La Repubblica Democratica del Congo lotta contro l'epidemia di Ebola

La Repubblica Democratica del Congo sta lottando contro un'epidemia di Ebola che ha già ucciso 101 persone e ha colpito 17 zone sanitarie dell'Ituri, 7 zone sanitarie del Nord Kivu e 1 zona sanitaria del Sud Kivu.

La Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato lunedì che i decessi confermati per Ebola sono saliti a 101 e che la presenza di gruppi armati continua a ostacolare la risposta nella provincia più colpita.

L'epidemia del ceppo Bundibugyo di Ebola è stata annunciata il 15 maggio, anche se i funzionari hanno detto che è rimasta inosservata per settimane, lasciando le autorità sanitarie in ritardo e in difficoltà nel tenere sotto controllo il fenomeno. Nel suo ultimo rapporto sulla situazione pubblicato lunedì, il governo del Congo ha dichiarato che nelle 24 ore precedenti ci sono stati 35 nuovi casi confermati, tra cui 10 morti.

Ciò ha portato il numero totale di casi confermati a 550 e il numero totale di morti confermate a 101. I casi sono stati registrati in 17 zone sanitarie dell'Ituri, in sette zone sanitarie del Nord Kivu e in una zona sanitaria del Sud Kivu. La sfiducia e la resistenza hanno ostacolato la risposta, con attacchi alle squadre di sepoltura e ai centri di trattamento.

L'ultimo attacco di questo tipo si è verificato domenica, secondo una fonte che ha familiarità con la risposta del governo: una squadra di sepoltura è stata presa di mira nel cimitero di Nyamurongo a Bunia, lasciando due persone gravemente ferite e due veicoli danneggiati. Il rapporto sulla situazione ha affermato che la presenza di gruppi armati a Djugu, Irumu e Mambasa - tutti nell'Ituri - continua a 'limitare l'accesso umanitario in più zone sanitarie colpite o a rischio'.

Prima di lunedì, la principale agenzia sanitaria africana aveva dichiarato che il numero di casi di Ebola confermati in Congo era salito a 544. Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha indicato in 88 i decessi confermati per Ebola in Congo. La situazione è complessa e difficile da gestire, soprattutto a causa della presenza di gruppi armati che ostacolano la risposta.

Le autorità sanitarie stanno lavorando per contenere l'epidemia e prevenire nuovi casi, ma la sfiducia e la resistenza delle comunità locali rendono il lavoro più difficile





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