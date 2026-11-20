Rai Cinema e Leone Film Group hanno acquisito i diritti per l'Italia del film di Mel Gibson: Parte I arriverà il 6 maggio 2027, Parte II il 25 maggio 2028.

Rai Cinema e Leone Film Group hanno acquisito i diritti esclusivi di distribuzione per l'Italia di La Resurrezione di Cristo Parte I e Parte II, il nuovo progetto cinematografico prodotto e diretto da Mel Gibson. Il film uscirà nelle sale italiane in contemporanea con gli Stati Uniti, con date già fissate per entrambi gli episodi.

La Parte I arriverà nei cinema italiani il 6 maggio 2027, mentre la Parte II seguirà il 25 maggio 2028. Entrambi i titoli saranno distribuiti da 01 Distribution, che porterà il progetto sul grande schermo nel nostro Paese.

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Il progetto e il percorso narrativo di Gibson

Il progetto racconta il periodo che intercorre tra la crocifissione e la resurrezione di Cristo, con una narrazione che abbraccia dimensioni sia simboliche sia spirituali. La scelta di dividere la storia in due parti permette di sviluppare questo arco temporale con un respiro più ampio rispetto a una singola opera.

Sul piano visivo, la produzione punta su uno stile potente ed evocativo, pensato per coinvolgere lo spettatore sia dal punto di vista emotivo sia da quello estetico. Gibson firma sia la produzione sia la regia, una doppia responsabilità che caratterizza tutto il progetto.

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Il precedente film di Gibson e le ambizioni della nuova opera

Il nuovo progetto nasce dal film che ha ridefinito il genere delle opere ispirate alla fede, ancora oggi considerato una delle produzioni più iconiche della carriera del regista. Quel film ha portato sul grande schermo uno dei racconti più significativi della Bibbia, raggiungendo milioni di spettatori in tutto il mondo.

Gibson descrive La Resurrezione di Cristo come il progetto più ambizioso della sua carriera e il più grande film a tema religioso mai realizzato per il cinema. Il regista torna quindi a confrontarsi con una storia che ha segnato profondamente il suo percorso artistico, ampliandola con una visione ancora più ambiziosa.

Produzione italiana e ruolo dei distributori

I responsabili di Rai Cinema e Leone Film Group hanno espresso grande soddisfazione nel portare un evento cinematografico di questa portata nelle sale italiane. Hanno definito il progetto un'opera in cui credono profondamente e che sono entusiasti di presentare al pubblico del nostro Paese.

Da parte di 01 Distribution è stato sottolineato il valore di sostenere una produzione internazionale realizzata interamente in Italia, capace di valorizzare luoghi, talenti e maestranze locali. La società ha affermato di essere certa che il nuovo capitolo saprà coinvolgere in profondità il pubblico italiano.

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Date di uscita e prossimi passi per il pubblico

Le date ufficiali per l'Italia sono il 6 maggio 2027 per La Resurrezione di Cristo Parte I e il 25 maggio 2028 per la Parte II. Gli spettatori italiani potranno quindi seguire il racconto in due tappe distinte, con un intervallo di oltre un anno tra un episodio e l'altro.

La distribuzione in contemporanea con gli Stati Uniti indica una strategia di lancio coordinata a livello internazionale, che riguarda sia il mercato americano sia quello italiano. Ulteriori dettagli sulle proiezioni e sulle sale coinvolte saranno comunicati da Rai Cinema, Leone Film Group e 01 Distribution.