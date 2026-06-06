La rete militare fantasma di Israele in Azerbaijan: un nuovo fattore chiave della guerra in Iran

La Cnn ha rivelato che Israele ha segretamente dispiegato truppe d'élite in territorio azero per raccogliere informazioni sulla Repubblica Islamica da un punto strategico e condurre operazioni di precisione con droni contro Teheran.

Una rete militare fantasma costruita dallo Stato ebraico lungo i confini dell' Azerbaijan , a soli 96 chilometri dalla città di Tabriz, nel cuore dell' Iran . La Cnn ha rivelato che Israele ha segretamente dispiegato truppe d'élite in territorio azero per raccogliere informazioni sulla Repubblica Islamica da un punto strategico e condurre operazioni di precisione con droni contro Teheran.

Baku ha respinto fermamente le accuse infondate riguardanti il presunto utilizzo del suo territorio per operazioni contro paesi terzi. L'ex repubblica sovietica sarebbe solo la punta dell'iceberg in un più ampio reticolato di strutture militari top-secret disposte dal Mossad in diversi paesi, fra cui l'Iraq, gli Emirati Arabi Uniti e il Somaliland.

Il Libano intanto sembra precipitare in una inarrestabile spirale di violenza, con una dozzina di morti nell'ultimo raid israeliano, diventando un macigno sempre più pesante nei negoziati di pace tra Usa e Iran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco con Beirut finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini.

Gli attacchi continuano: l'esercito israeliano ha ucciso un bimbo di appena 7 mesi in Cisgiordania, dove la madre e il padre, in auto, sono stati fermati in un posto di blocco. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha esortato i Paesi europei a fare di più per la loro difesa parlando dal cimitero militare americano di Colleville-sur-Mer, poche ore dopo aver rifiutato di partecipare alla cerimonia internazionale in commemorazione dello sbarco in Normandia.

Hegseth ha inoltre affermato che 'la pace è garantita solo dalla forza', evitando di fare riferimento esplicito ai conflitti in corso in Iran, Ucraina o altrove nel mondo. Il Kuwait ha condannato gli attacchi iraniani verso il suo territorio con missili e droni di questa notte, definendoli 'un assalto sfacciato' che non rispetta le norme internazionali.

Il presidente americano Donald Trump ha informato i mediatori che i negoziati con l'Iran non devono durare più dei 60 giorni concordati e che Teheran deve rispondere rapidamente





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