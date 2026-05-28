La ricerca scientifica ha messo in discussione l'equilibrio tra i sapori del cibo, ipotizzando l'esistenza di un sesto gusto che non coincide con il dolce o il salato. Questo sesto gusto sembra essere una sensazione rotonda, calda e quasi 'cerealicola' che il cervello riconosce in modo autonomo.

La ricerca scientifica ha messo in discussione l'equilibrio tra i sapori del cibo, ipotizzando l'esistenza di un sesto gusto che non coincide con il dolce o il salato.

Questo sesto gusto sembra essere una sensazione rotonda, calda e quasi 'cerealicola' che il cervello riconosce in modo autonomo. Se confermata, questa ipotesi allargherebbe il modello dei gusti fondamentali e aggiungerebbe una nuova chiave di lettura al modo in cui percepiamo il cibo quotidiano. L'Associazione Verace Pizza Napoletana del Brasile ha contribuito a interpretare i risultati dello studio in chiave pratica, evidenziando come il cosiddetto 'sesto gusto' sia una caratteristica fondamentale della pizza napoletana.

La pizza napoletana si conferma non solo simbolo gastronomico, ma anche chiave di lettura culturale di un fenomeno più ampio. La ricerca scientifica ha messo in discussione questo equilibrio, ipotizzando l'esistenza di un sapore che non coincide con il dolce, ma che il cervello sembrerebbe riconoscere in modo autonomo. Ed è proprio qui che entra in gioco uno degli alimenti più iconici della tradizione italiana: la pizza napoletana.

La pizza napoletana è un alimento che non è solo un semplice piatto, ma è anche un simbolo culturale di un fenomeno più ampio. Questo sesto gusto sembra essere una sensazione rotonda, calda e quasi 'cerealicola' che il cervello riconosce in modo autonomo.

Se confermata, questa ipotesi allargherebbe il modello dei gusti fondamentali e aggiungerebbe una nuova chiave di lettura al modo in cui percepiamo il cibo quotidiano. La pizza napoletana si conferma non solo simbolo gastronomico, ma anche chiave di lettura culturale di un fenomeno più ampio





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