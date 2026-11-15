Scopri come preparare l'autentico Donburi giapponese con cotolette di lonza, frittata agli spinaci e riso condito. Una ricetta dettagliata con ingredienti e passaggi.

Il Donburi si presenta come un piatto giapponese popolare che unisce eleganza e semplicità, caratterizzandosi per una pulizia delle forme raffinata e uno spirito geometrico distintivo. Questa preparazione classica si compone di riso bianco e trasparenze, condito con elementi specifici che ne esaltano la naturalezza.

Ingredienti e Preparazione del Riso

La base fondamentale richiede 200 grammi di riso a chicco piccolo, che deve essere lasciato in ammollo per 20 minuti con 1 pezzetto di alga kombu per assorbire i sapori. Successivamente, il riso va lessato nella stessa acqua di ammollo, preservando così i nutrienti e la consistenza ottimale.

Also read Missioni dell’Onu, una nuova sconfitta

Per il condimento, è necessario sbattere in una ciotola 4 cucchiai di aceto di riso, 1 cucchiaio di zucchero e 1 cucchiaino di sale. Una volta scolato il riso, questo deve essere steso su un'ampia teglia e sgranato delicatamente con una forchetta per evitare che diventi pastoso.

Il composto di aceto va cosparso sul riso continuando a sgranarlo con la forchetta, assicurando una distribuzione uniforme. Il risultato finale è un riso lucido e saporito, elemento chiave per accompagnare le altre componenti del piatto principale.

Advertisement

Verdure Marinate e Cotolette di Lonza

Per le verdure marinate, la ricetta prevede l'utilizzo di 200 grammi di daikon o rapa, 2 carote e 2 gambi di sedano o sedano rapa. Queste verdure vanno strofinate delicatamente in una ciotola con 1 cucchiaino di sale e lasciate riposare per 15 minuti.

Dopo il riposo, le verdure devono essere strizzate leggermente e trasferite in un'altra ciotola. Il condimento consiste in 6 cucchiai di aceto di riso e 3 cucchiai di mirin, o vino bianco, con cui vengono condite e lasciate in frigo per 30 minuti prima di essere riportate a temperatura ambiente.

Per le cotolette, sono richieste 4 fette di lonza spesse circa 2 cm. Le fette vanno passate nelle uova sbattute, composte da 1 o 2 uova, e poi nel pangrattato o panko. Questo passaggio garantisce una panatura croccante e uniforme.

Le cotolette vanno fritte in abbondante olio caldo in una padella, facendo attenzione a farle dorare su entrambi i lati. Una volta cotte, si asciugano su carta assorbente, si salano e vengono tagliate a strisce per essere inserite nel piatto finale.

Advertisement

La Frittata e il Montaggio Finale

La frittata si prepara sbattendo 4 uova in una terrina con 1/2 cucchiaino di sale fino, 4 cucchiai di brodo vegetale e 1 cucchiaio di mirin. A questo composto si aggiungono 150 grammi di spinaci, o altra verdura, e poca erba cipollina tritata.

Il mix viene distribuito uniformemente in una padella antiaderente con 2 cucchiai d'olio già caldo, cuocendo la frittata da entrambi i lati fino a completa cottura. Le verdure per la frittata, precedentemente preparate, vanno raffreddate sotto acqua corrente e scolate bene per mantenere una consistenza croccante.

Il piatto viene assemblato unendo il riso condito, le cotolette a strisce, la frittata tagliata e le verdure marinate. La presentazione può essere completata con maionese o altro condimento a piacere, seguendo lo stile fotografato da Federico Miletto con food stylist Gino Fantini.

La composizione finale richiede una disposizione curata dei componenti, enfatizzando la pulizia visiva tipica della cucina giapponese. L'accostamento di sapori dolci, acidi e salati crea un equilibrio perfetto, rendendo questo Donburi un'esperienza culinaria completa e soddisfacente per chi ama la gastronomia orientalista.