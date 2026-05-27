La ricetta della pasta in padella della food blogger inglese che scandalizza gli italiani

La food blogger inglese Sarah Rossi propone di cuocere la pasta direttamente in padella con il sugo, suscitando polemiche tra gli italiani che difendono la tradizione culinaria.

La notizia ha fatto il giro del web e ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto in Italia. Una food blogger inglese, Sarah Rossi, titolare del sito Taming Twins, ha proposto un metodo di cottura della pasta che ha scandalizzato gli appassionati di cucina italiana: cuocere gli spaghetti direttamente in padella, insieme al sugo, senza la classica bollitura in pentola.

Secondo la blogger, questo metodo permetterebbe di risparmiare tempo e di ridurre il numero di stoviglie da lavare. Ma per molti italiani si tratta di un sacrilegio culinario. La ricetta, riportata anche dal Mirror, prevede di mettere gli spaghetti crudi in una padella con coperchio insieme a pomodori pelati, cipolla, aglio, olio d'oliva, pesto, sale, pepe e brodo vegetale.

Si cuoce il tutto a fuoco medio per circa dieci minuti, poi si aggiungono i pomodorini e si prosegue per altri tre o quattro minuti, fino a quando la pasta non è al dente. Il risultato, secondo la food blogger, è un piatto completo e saporito, da servire con parmigiano grattugiato.

Tuttavia, la tecnica ricorderebbe la pasta risottata, ma senza la mantecatura finale che la caratterizza. La reazione degli italiani non si è fatta attendere: sui social sono piovute critiche e ironie. Molti hanno sottolineato come la pasta in padella non sia una novità, ma che la cottura tradizionale in abbondante acqua salata rimane insostituibile per garantire la giusta consistenza e per eliminare l'amido in eccesso.

Altri hanno difeso la ricetta, sostenendo che può essere utile per chi ha poco tempo o per sperimentare. In ogni caso, la polemica conferma quanto la cucina italiana sia sentita come patrimonio culturale, e quanto ogni variazione possa scatenare dibattiti accesi





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