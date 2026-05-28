La risposta mondiale all'epidemia di Ebola in Congo è in ritardo

La situazione è complessa, con attacchi alle strutture sanitarie e una carenza di forniture. Il virus ha già causato 246 morti sospetti e 17 decessi confermati.

Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è recato nella Repubblica Democratica del Congo per affrontare l'epidemia di Ebola che sta superando la risposta del mondo.

Le autorità sanitarie del Congo e dei paesi vicini stanno lottando per contenere l'ultimo focolaio del raro ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono vaccini o cure. La risposta è in ritardo di settimane, se non di mesi, e l'OMS ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale. La situazione è complessa, con attacchi alle strutture sanitarie e una carenza di forniture. Il virus ha già causato 246 morti sospetti e 17 decessi confermati.

L'OMS sta scalando l'attività di test in Congo in partenariato con l'organizzazione nazionale di ricerca medica. Il MONUSCO, la missione di pace delle Nazioni Unite in Congo, ha spedito cinque tonnellate di cargo medico nella provincia di Ituri.

Tuttavia, le restrizioni sui voli in e out di Bunia, la capitale della provincia di Ituri, stanno ostacolando le operazioni umanitarie. I funzionari umanitari coinvolti nella risposta all'Ebola in Congo stanno lamentando la mancanza di esenzioni per i lavoratori umanitari. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di gruppi armati nel nord-est del Congo, che stanno ostacolando le operazioni di soccorso. Il capo dell'OMS ha chiesto un cessate il fuoco in zona per contenere l'epidemia di Ebola





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