La Romana protesta a Padova: lavoratori Usb bloccano i negozi

I dipendenti della catena La Romana a Padova denunciano contratti precari e turni estenuanti. Lo sciopero Usb blocca gli store per le rivendicazioni salariali.

I lavoratori della catena retail La Romana, con sede a Rimini ma presenti con numerosi store in tutta Italia, hanno lanciato un forte allarme sociale nel capoluogo veneto di Padova. La situazione è esplosa a causa delle condizioni di lavoro considerate insostenibili dai dipendenti, che si sono organizzati sotto la tutela del sindacato Usb per contestare apertamente le politiche aziendali attuali.

Il Falso Rinnovo Come Scintilla Della Crisi

La molla che ha innescato l'agitazione è il mancato rinnovo dei contratti di una decina di dipendenti, una decisione che ha generato immediata rabbia tra il personale. Secondo quanto dichiarato dal sindacato Usb, tra i lavoratori colpiti da questa mancanza di stabilità contrattuale figurano anche iscritti attivi all'organizzazione sindacale, dimostrando come il disagio permei anche chi cerca già tutele collettive. Un punto critico rilevato con forza è la presenza della rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra le persone coinvolte nel contenzioso. Questo dettaglio accresce la gravità della vicenda, poiché sottolinea come le norme di tutela e la corretta gestione dei rapporti industriali siano state ignorate o violate, mettendo a rischio il benessere fisico e psicologico del personale negli store.

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Turni Estenuanti E Salari Da Fame Rivelati

I sindacati mettono in luce la durata eccessiva delle turnazioni, denunciando l'imposizione di orari prolungati che arrivano a superare la norma di due o tre ore giornaliere. Questa pratica, definita come sfiancante, compromette la qualità della vita dei lavoratori e la loro capacità di recupero, creando un ambiente di lavoro tossico e privo di rispetto per la dignità umana. Le retribuzioni risultano inadeguate rispetto allo sforzo richiesto, con una disparità netta tra le varie figure professionali. Gli apprendisti percepiscono circa 1.100 euro al mese, una cifra che viene definita esigua per coprire le spese fondamentali, mentre i lavoratori a tempo pieno, impegnati su un ciclo di 35 ore settimanali, arrivano a ottenere 1.400 euro, remunrazione che non rispecchia il valore del lavoro effettivo svolto.

Inoltre, viene contestata la natura precaria degli accordi, con rinnovi di contratti di apprendistato che avvengono senza una scadenza definitiva definita, creando un'incertezza perpetua sul futuro professionale. Questa instabilità, unita alla mancata retribuzione corretta degli straordinari, ha spinto il personale a cercare altre vie di dialogo istituzionale per ottenere giustizia e cambiamenti concreti nelle condizioni di impiego.

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L'Adesione Massiva Al Blocco Operativo

La protesta non è un fenomeno isolato nel tempo, ma affonda le radici in azioni precedenti di grande successo. I lavoratori avevano già aderito allo sciopero generale del 30 ottobre, un evento che ha visto un'adesione molto alta da parte di tutto il personale, confermando la solidità del fronte sindacale e la volontà comune di cambiare rotta. I risultati di quella mobilitazione furono visibili e tangibili nell'impatto operativo sugli store: le saracinesche sono state abbassate per molte ore, paralizzando l'attività commerciale e segnalando al management la gravità delle richieste. Questa storia di resistenza dimostra che il malcontento attuale non nasce dal nulla, ma è la continuation di un conflitto industriale aperto e non ancora risolto.

Ora, con lo stato di agitazione dichiarato a Padova, si attendono sviluppi immediati. La richiesta è chiara: un ripensamento sulle politiche di assunzione e una rivalutazione economica reale per tutti i livelli, dagli apprendisti ai collaboratori a tempo pieno, affinché La Romana possa rispondere alle aspettative di equità e rispetto del territorio veneto e oltre.