La Romania denuncia drone russo su condominio, la NATO promette difesa

Un drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, ferendo una donna e un bambino. La NATO condanna l'atto e assicura protezione.

La Romania ha dichiarato che un drone russo ha colpito un condominio nella città di Galati, vicino al confine con l' Ucraina , provocando ferite lievi a una donna e un bambino.

L'incidente, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ha visto il drone esplodere all'impatto con il tetto dell'edificio di dieci piani, causando un incendio in un appartamento all'ultimo piano. È la prima volta che un'area densamente popolata di un paese NATO viene colpita durante il conflitto in Ucraina, aumentando le tensioni sul fianco orientale dell'alleanza.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito il comportamento della Russia "sconsiderato" e ha assicurato che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Ha parlato al telefono con il presidente romeno Nicusor Dan, ribadendo l'impegno a potenziare la prontezza per dissuadere e difendersi da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Dan ha sottolineato che l'azione russa dimostra totale disprezzo per il diritto internazionale e per la sicurezza dei cittadini di uno stato membro NATO.

Il ministero degli Esteri romeno ha convocato l'ambasciatore russo e il consiglio supremo di difesa si è riunito per discutere la situazione. La Romania condivide un confine di 650 chilometri con l'Ucraina e ha registrato 28 violazioni del suo spazio aereo da parte di droni russi dall'inizio dell'invasione su larga scala nel 2022.

Stephen Evelyn, un cittadino americano di 44 anni che vive a Galati, ha definito l'incidente un'altra provocazione, affermando che non si è trattato di un caso e che la NATO deve intervenire. In precedenza, ci sono state multiple incursioni aeree nello spazio NATO, come quando oltre 20 droni russi sono entrati in Polonia a settembre. Nelle ultime settimane, anche droni ucraini hanno violato lo spazio aereo dei paesi baltici, creando confusione e tensioni.

La Romania ha chiesto agli alleati NATO di schierare ulteriori capacità anti-drone, inclusi radar a bassa quota e droni intercettori. Un portavoce della NATO ha dichiarato che sono in esame possibili misure difensive supplementari. Le autorità locali in Ucraina hanno riferito che il porto di Izmail, nella regione di Odessa, al confine con la Romania, è stato attaccato da droni all'alba di venerdì.

La difesa romena ha fatto decollare due caccia F-16 e inviato un elicottero militare per monitorare l'attacco, con l'autorizzazione di abbattere eventuali droni senza mettere in pericolo le zone abitate. I residenti delle contee di Braila, Galati e Tulcea sono stati avvertiti di mettersi al riparo. Il drone è rimasto nello spazio aereo romeno per quattro minuti, volando a bassa quota per dieci chilometri, rendendo difficile la sua rilevazione radar.

Il generale di brigata Gheorghe Maxim ha spiegato che il sistema anti-drone americano Merops, sebbene operativo in Romania, non è ancora completamente integrato con le difese aeree nazionali e sarebbe stato troppo rischioso utilizzarlo in una città. Oltre alla donna e al bambino ricoverati in ospedale con ferite lievi, due persone sono state trattate sul posto per attacchi di panico e settanta sono state evacuate dal condominio.

L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture civili in prossimità del conflitto e sulla capacità della NATO di proteggere i propri membri da minacce ibride come i droni. La reazione dell'alleanza sarà cruciale per determinare l'evoluzione delle tensioni nella regione, mentre la Russia continua a colpire obiettivi ucraini lungo il Danubio.

La Romania, membro sia della NATO che dell'Unione Europea, si trova in prima linea in questa crisi, e l'episodio di Galati potrebbe rappresentare un punto di svolta nella percezione della minaccia da parte degli alleati. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre i vertici NATO valutano le prossime mosse per rafforzare la difesa collettiva senza innescare un'escalation diretta con Mosca.

Nel frattempo, la popolazione locale vive nella paura di nuovi attacchi, chiedendo maggiore protezione e una risposta ferma da parte delle istituzioni. Le autorità romene stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza, ma la sfida di fronteggiare droni a bassa quota in aree urbane rimane complessa.

La cooperazione con gli alleati NATO sarà fondamentale per colmare le lacune difensive e prevenire futuri incidenti, in un contesto in cui la guerra in Ucraina continua a generare conseguenze imprevedibili anche oltre i confini del paese in conflitto





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