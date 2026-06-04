La rottura di Sal Da Vinci: la moglie lasciata per gelosia

Francesco Da Vinci racconta la storia d'amore con la moglie Paola e la rottura per gelosia.

Sal Da Vinci , la rottura con la moglie per colpa della minigonna: lontani un anno per gelosia. La frecciatina del figlio Francesco. La Volta Buona si torna a parlare di rotture, tradimenti e relazioni durature.

Nel corso della puntata, Caterina Balivo ha ospitato Francesco Da Vinci che ha ricordato una confessione fatta da Sal Da Vinci. Il cantante aveva infatti rivelato che lui e Paola si erano lasciati per circa un anno a causa di un episodio di gelosia. Durante quel periodo Sal Da Vinci ebbe anche un'altra relazione, ma il legame con Paola non si spezzò mai del tutto.

Parlando della propria vita sentimentale, Francesco ha raccontato di essere sposato e padre di due figli, spiegando di conoscere sua moglie fin da piccoli. Poi è arrivata la battuta che è sembrata una simpatica frecciatina al padre: 'Io e mia moglie ci conosciamo dalle medie. Non ci siamo mai lasciati, neanche per la minigonna'





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