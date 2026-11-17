La Regina Elisabetta II e la Royal Family hanno sempre coltivato un forte legame con l'agente 007. Ecco come le generazioni Windsor hanno accolto Brosnan, Craig e ora Pattinson.

La Royal Family ha accolto con entusiasmo l'annuncio di Robert Pattinson come nuovo James Bond, celebrando un'icona del cinema che ha profondamente segnato la storia della monarchia britannica per decenni. L'attore americano, confermato nel ruolo, non dovrà attendere fino al 2028 per vedere la sua interpretazione nelle sale, ma i membri dei Windsor si stanno già preparando a farne parte della realtà, con la certezza di visitare il set durante le riprese della prossima pellicola, come hanno fatto in passato molti altri esponenti della famiglia.

I Preferiti e i Nemici della Regina

La Regina Elisabetta II nutriva un debole particolare per Pierce Brosnan, considerandolo il suo James Bond preferito, un'affermazione confermata dal suo costante sostegno pubblico all'attore negli anni della sua eredità nel ruolo. La regina, nota per i suoi gusti cinematografici consolidati, ha sempre manifestato un grande affetto per il protagonista britannico, distinguendo il suo interesse da quello dedicato ad altri attori che hanno interpretato il celebre spione. Al contrario, la presenza di Sean Connery sulle scene dei Servizi Segreti di Sua Maestà era in grado di irritare la Sovrana, creando una dinamica complessa nei suoi sentimenti verso la franchise.

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Orgoglio Scozzese e Titoli Onorari

Pierce Brosnan ricevette un'onorificenza onoraria della Regina nel 2001, nonostante la sua cittadinanza irlandese, un gesto che sottolineava l'ammirazione per i suoi servizi all'industria cinematografica britannica. L'incontro a Edimburgo, nel luglio del 2000, per la concessione del titolo di Sir, fu un momento cruciale che coinvolse ogni singolo dettaglio delle tradizioni reali, dalla scelta del tartan verde e nero dei MacLean, il clan della famiglia della madre dell'attore. La regina, grande amante della Scozia, si sentì profondamente orgogliosa vedendo l'attore prostrarsi davanti a lei, un'immagine che rifletteva il rispetto per le sue radici e la cultura locale.

Tensioni Politiche con Sean Connery

Il legame tra la Regina Elisabetta II e Sean Connery fu invece caratterizzato da anni di tensione, principalmente a causa delle dichiarazioni pubbliche dell'attore a favore dell'indipendenza scozzese, una posizione che la monarchia non poteva accettare. Questa divergenza politica portò la Regina a ritardare parecchio l'assegnazione di titoli onorifici all'attore, un atto che rifletteva la sua intransigenza nei confronti di chi metteva in discussione l'unità del regno. La regina non perdonò mai a Connery le sue posizioni separatiste, creando un contrasto netto con il suo rapporto di amicizia e rispetto verso altri attori del cast.

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Lo Sketch Olimpico del 2012

Il momento più iconico di interazione tra la Regina Elisabetta II e il mondo di Bond si verificò durante le Olimpiadi di Londra del 2012, quando la Sovrana partecipò a uno sketch televisivo che la vide lanciarsi con il paracadute da un elicottero, accompagnata da Daniel Craig che impersonava James Bond. La scena, girata a Buckingham Palace, includeva un saluto iconico della Regina all'agente 007, seguito da un viaggio attraverso i corridoi del palazzo diretti verso l'elicottero. La Regina rivelò in seguito di aver insistito per dire qualcosa, affermando che era ovvio parlare dato che Bond era lì per salvarla, rivelando un lato più giocoso del suo carattere.

L'Eredità Continua con le Nuove Generazioni

Non solo la Regina, ma l'intera Royal Family, inclusi Carlo, William, Harry e Kate Middleton, ha attraversato il tappeto rosso per le prime di James Bond o ha visitato i set ai Pinewood Studios di Londra. Il principe William e Harry, giovanissimi, furono presenti durante le riprese, mentre Lady Diana, che firmò il soundtrack di una pellicola, interagì in modo gioioso con il cast, scherzando anche con Carlo. Il principe Carlo, da parte sua, incontrò Pierce Brosnan nel marzo 2020 a un evento londinese, un'occasione che si rivelò significativa quando entrambi scoprirono di essere risultati positivi al Covid, portando Brosnan a scherzare sul fatto che fu il principe a mandarlo in quarantena.