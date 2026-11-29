La Ruota della Fortuna cambia le regole: Gerry Scotti annuncia l'arrivo dell'Extra Chance e il nuovo montepremi massimo che sale a 300mila euro per i concorrenti.

La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto ogni sera da Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5, subisce una significativa trasformazione delle sue meccaniche di gioco. Le novità introdotte riguardano direttamente l'esperienza dei concorrenti e il valore economico delle vincite, con un aggiornamento strutturale che mira a rendere l'intrattenimento più dinamico e avvincente per il pubblico televisivo.

Il nuovo montepremi sale a 300mila euro

La novità più eclatante riguarda il valore economico complessivo in palio durante il gioco finale. Tra i premi contenuti nelle 24 buste della Ruota delle Meraviglie, quello da 200mila euro lascia definitivamente il posto a un premio da 300mila euro. Questo cambiamento fa salire il montepremi massimo in palio, aumentando l'attrattiva della competizione e la posta in gioco per i campioni di puntata che raggiungono l'ultimo stadio del gioco.

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Inoltre, i premi contenuti nelle buste saranno uno diverso dall'altro, a differenza di quanto accadeva finora. Questa modifica rende la fase dell'apertura delle buste ancora più avvincente e imprevedibile, eliminando eventuali ripetizioni e garantendo una progressione delle vincite sempre unica per ogni partecipante.

Introduzione dell'Extra Chance finale

Altra novità introdotta è l'Extra Chance, un'ulteriore possibilità di gioco al termine delle tre manche del gioco finale. Questa regola offre ai concorrenti un'ultima opportunità per migliorare la propria posizione o aumentare la vincita, aggiungendo un livello strategico in più alle dinamiche del programma televisivo. Il concorrente potrà girare nuovamente la Ruota, pescare una nuova busta e affrontare un quarto tabellone. In caso di risposta esatta, potrà decidere se mantenere la vincita già conseguita nelle tre manche precedenti oppure sostituirla con il premio associato alla busta dell'Extra Chance. Se non avrà ottenuto alcun premio di denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità.

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Se non avrà ottenuto alcun premio di denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità. Se non avrà ottenuto alcun premio in denaro nel Gioco Finale, vincerà quanto conquistato con la nuova opportunità.

La struttura dell'Extra Chance prevede regole precise per la gestione del rischio e della ricompensa. In caso di risposta errata, il concorrente conserverà invece l'eventuale vincita che si era già assicurato nelle manche precedenti. Questa disposizione tutela il giocatore contro la perdita totale, incentivando la partecipazione all'ultimo turno senza timore di retrocedere a una posizione di svantaggio precedente.

Impatto sul programma e sui concorrenti

Le modifiche apportate da Gerry Scotti e dalla produzione di Canale 5 rappresentano un tentativo di rinnovare il format storico, mantenendo intatta la sua essenza ma adattandolo alle aspettative moderne del pubblico. L'aumento del montepremi e l'introduzione di meccaniche come l'Extra Chance servono a tenere alta la tensione fino all'ultimo secondo, trasformando ogni puntata in un evento più ricco di suspense e opportunità.

La presenza di Samira Lui e l'accompagnamento musicale dei Fortuna Six.X Factor continuano a caratterizzare il programma, offrendo un contesto di intrattenimento completo. Le novità introdotte si integrano con la struttura esistente, garantendo che la Ruota della Fortuna rimanga un pilastro dell'intrattenimento serale italiano, capace di attrarre centinaia di migliaia di spettatori ogni sera.

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Questi aggiornamenti dimostrano la volontà di mantenere il programma al centro del dibattito televisivo, competendo con altri format di grande successo. La strategia di aumentare il valore economico e di introdurre nuove variabili di gioco mira a consolidare l'audience e a rinnovare l'interesse per una trasmissione che continua a essere un punto di riferimento per il pubblico nazionale.