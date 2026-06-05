La Ruota della Fortuna non si ferma: l'estate della continuità secondo Mediaset

Il game show condotto da Gerry Scotti prosegue senza pause estive, sollevando dubbi sulla strategia di Mediaset tra successi di share e rischi di saturazione.

La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti , non si concede alcuna pausa estiva. Dopo aver attraversato senza interruzioni il periodo natalizio e il Festival di Sanremo, il programma prosegue spedito per tutta l'estate, come ormai accade da oltre un anno.

L'unica eccezione è rappresentata da qualche serata di Coppa Italia, quando l'ammiraglia Mediaset ha preferito non relegare l'evento su Italia 1. Questa scelta strategica, però, solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine di un prodotto che, come una monoposto di Formula 1 in pista senza pit stop, rischia di fondere il motore.

Mediaset sembra più interessata a monetizzare il presente che a programmare il futuro, una logica che Gerry Scotti stesso ha difeso in un'intervista a Chi, affermando che fermarsi avrebbe regalato un vantaggio ai competitor, come accadde nel luglio 2025 quando La Ruota fu lanciata in access e surclassò Techetechetè con oltre il 24% di share e un distacco di 7-8 punti. La decisione di non fermarsi ha implicazioni profonde per il panorama televisivo italiano.

Rai, consapevole della forza del game show, ha deciso di archiviare Techetechetè e di proporre dopo il Tg1 una striscia quotidiana de L'Eredità, spostando Reazione a catena al preserale. Mediaset, dal canto suo, avrebbe potuto optare per una sperimentazione estiva, magari affidando la fascia a The Wall con Max Giusti, collaudato da tempo. Invece, Canale 5 ha scelto la continuità, nonostante il coraggio dimostrato con la cancellazione di Striscia la Notizia dopo trentotto anni.

Questa scelta rivela un immobilismo e una mancanza di visione, concentrandosi esclusivamente sul qui e ora. La paura di perdere terreno contro gli avversari prevale sulla necessità di diversificare e innovare. In un contesto in cui i palinsesti estivi sono spesso considerati un banco di prova per nuovi format, l'ostinazione di Mediaset appare controproducente. Il rischio è che La Ruota della Fortuna, già sfruttata intensamente, possa subire un calo di ascolti per saturazione.

Non c'è una strategia a lungo termine: si beve tutto e subito, senza preoccuparsi del domani. La scelta di non fermarsi è comprensibile dal punto di vista commerciale, ma solleva dubbi sulla capacità del gruppo di rinnovarsi. La televisione italiana ha bisogno di coraggio e innovazione, non solo di copiare formule vincenti. Forse è il momento di chiedersi se l'eterna ruota continuerà a girare o se, prima o poi, dovrà fermarsi per non rompersi definitivamente





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