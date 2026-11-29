Ignazio La Russa risponde alle polemiche sulla proposta di indicare il premier. Smentisce accuse e definisce l'iniziativa un patto serio contro le manovre di opposizione.

Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica Italiana, ha chiarito pubblicamente le proprie posizioni riguardo alle recenti polemiche sulla proposta di indicare il candidato premier, smentendo categoricamente di aver espresso dubbi sulla neutralità della Corte Costituzionale. Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Russa ha dichiarato di non aver mai ipotizzato una magistratura costituzionale schierata e di aver anzi sottolineato la piena fiducia nelle sue decisioni, respingendo le interpretazioni che lo vedevano mettere in discussione l'indipendenza del tribunale supremo. Questa precisazione nasce dalla necessità di distanziare la propria immagine politica dalle polemiche sorte negli ultimi giorni, dove le sue precedenti affermazioni erano state fraintese o strumentalizzate da parte dell'opposizione.

Rifiuto del ruolo di vicepresidenza

Ignazio La Russa ha tenuto a precisare che, in quanto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato non riveste il ruolo di vicepresidente della Repubblica e non condivide i doveri istituzionali del Capo dello Stato. Fuori dall'aula parlamentare, egli si definisce semplicemente un parlamentare come gli altri, godendo quindi del diritto fondamentale di esprimere opinioni politiche e valutazioni personali senza vincoli di segreteria o obblighi istituzionali che limiterebbero la sua libertà di parola. Questa distinzione è cruciale per comprendere la natura delle sue esternazioni, che non pretendono di vincolare le istituzioni ma riflettono il parere di un politico che partecipa attivamente al dibattito democratico nazionale.

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Sfiducia verso le manovre dell'opposizione

Il presidente del Senato ha espresso forte irritazione verso chi, attraverso mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi di Palazzo Madama, cerca di diffondere l'idea che la legge elettorale sia incostituzionale e che la Corte deve limitarsi a ratificare tale posizione. Ignazio La Russa considera questa strategia un tentativo maldestro di influenzare la Corte, distinguendosi nettamente dalla sua richiesta di chiarezza istituzionale e di rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Egli non ha risentimento verso la Corte Costituzionale, ma rivolge la sua critica verso quelle forze politiche che, con il centrosinistra in testa, preferirebbero evitare un patto chiaro e preferirebbero accordi fluidi e non definiti, come dimostrato dalla mancata scelta di un capo del campo largo.

Chiarezza con gli elettori e unità di intenti

L'iniziativa di indicare il candidato premier non ha lo scopo di legare le mani al Capo dello Stato, ma mira a garantire trasparenza e chiarezza verso gli elettori, offrendo un pacchetto politico definito prima delle urne. Ignazio La Russa descrive questa proposta come un accordo serio che testimonia unità di intenti e capacità di sintesi da parte della maggioranza, elementi essenziali per governare con efficacia. La nuova legge elettorale rafforza tale principio sancendo esplicitamente che nessuno intende intaccare le prerogative istituzionali del Presidente della Repubblica, ma punta a dare agli italiani un quadro di riferimento stabile e comprensibile, evitando le incertezze tipiche delle alleanze di comodo.

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Il caso D'Agostino e il coraggio delle istituzioni

Nello stesso contesto, Ignazio La Russa ha espresso il suo personale giudizio sull'ormai celebre suicidio dell'ex capo della Polizia Antonio D'Agostino, definendolo un atto di coraggio morale in risposta alla pressione giudiziaria. Il Presidente del Senato ha ricordato come la Procura di Caltanissetta, con le sue indagini, abbia alzato una pietra che poi è ricaduta sui propri investigatori, danneggiando l'immagine di un uomo di stato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia. La Russa attende di vedere le reazioni dei volti dell'Italia di oggi ai funerali, sottolineando l'importanza del rispetto per chi ha servito la Repubblica e la necessità di un confronto aperto sulle modalità con cui vengono gestite le indagini più delicate.

Prospettive future e next steps

Ignazio La Russa ribadisce la certezza che la Corte Costituzionale non sarà influenzata dal dibattito politico in corso, mantenendo la sua indipendenza e la sua funzione di garante dell'ordinamento. La maggioranza governativa prosegue nella sua azione politica convinta che l'indicazione del premier sia la strada giusta per garantire governabilità e rispetto della volontà popolare, rifiutando le tentazioni di un compromesso che indebolirebbe la proposta elettorale. Le prossime settimane saranno cruciali per vedere come l'opposizione risponderà a questa strategia, che punta a monopolizzare il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico, lasciando al centrosinistra il compito di fornire alternative concrete e non semplici critiche di principio.