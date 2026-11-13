La Russa Difende la Volontà Popolare contro le Critiche a Zagrebelsky

Il presidente del Senato Ignazio La Russa replica alle critiche di Zagrebelsky difendendo la sovranità popolare come valore supremo della democrazia costituzionale italiana.

Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha lanciato una difesa ferma e senza precedenti del principio democratico, contestando aspramente le osservazioni critiche rivolte dalla comunità accademica al popolo italiano. Durante l'iniziativa intitolata "Giovani di sana e robusta Costituzione", tenutasi nell'aula del Consiglio comunale, l'esponente di Fratelli d'Italia ha dichiarato che mettere in discussione la capacità di scelta dei cittadini rappresenta un errore clamoroso. La Russa ha sottolineato come sia inaccettabile per qualsiasi soggetto esterno definire erronea la volontà popolare quando essa non coincide con le preferenze di pochi eletti o intellettuali.

Il Discorso Sul Valore Sovrano della Democrazia

La Russa ha esordito affermando che giudicare la volontà del popolo e dichiarare che essa ha sbagliato, soprattutto quando ciò risulta conveniente per determinate posizioni politiche, costituisce una violazione dei principi fondamentali. Il presidente del Senato ha aggiunto che la volontà popolare può certamente essere imperfetta, ma rimane l'unico fondamento legittimo del potere. Per illustrare questo concetto, il leader politico ha evocato esempi storici drammatici, ricordando come sia stato proprio il popolo a volere il fascismo in Italia, e non una rivoluzione imposta dall'alto, nonostante le successive marce su Roma e la loro successiva santificazione da parte della cittadinanza.

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Secondo La Russa, non esiste alcun rimedio alternativo alla volontà del popolo se questa appare errata o pericolosa. Egli ha ribadito che l'unica risposta possibile deve essere quella di continuare a dare fiducia alla sovranità nazionale, definendola il valore più alto della democrazia. Chi si pone a giudice di questa volontà, sostenendo di poter discernere tra decisioni giuste e sbagliate in base ai propri gusti personali, è stato definito da La Russa come la figura più antidemocratica esistente. La storia, non i giudici politici, dovrà eventualmente valutare la correttezza delle scelte fatte.

L'Analogia Storica e Religiosa Utilizzata

Per rafforzare la propria argomentazione filosofica e politica, il presidente del Senato ha fatto ricorso a una complessa analogia storica e teologica. La Russa ha citato il celebre episodio di Barabba e Gesù Cristo, suggerendo che se il popolo avesse scelto di liberare Barabba e condannare Gesù alla crocifissione, il cristianesimo come lo conosciamo oggi non esisterebbe. Questa ricostruzione è stata utilizzata per sostenere l'idea che vi sia una volontà divina o storica che si esplica attraverso la volontà popolare, anche quando questa sembra contraddire le aspettative morali immediate.

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In conclusione del suo intervento, l'esponente di Fratelli d'Italia ha ribadito che bisogna accettare acriticamente la volontà popolare, poiché è l'unico strumento legittimo in una repubblica democratica. La valutazione finale della bontà o cattiveria di tali scelte dovrà essere rimessa al giudizio della storia, non alle polemiche immediate di gruppi ristretti. Questo approccio sottolinea la diffidenza di La Russa verso le élite intellettuali che cercano di limitare il potere decisionale diretto dei cittadini.

Il Contesto Politico e le Reazioni

Il discorso di La Russa si inserisce in un momento di intenso dibattito politico che coinvolge anche altri attori rilevanti della scena nazionale. Parallelamente, si registrano tensioni all'interno di altre formazioni politiche, come la Lega, dove il leader Matteo Salvini sta consolidando il proprio controllo. Salvini ha annunciato che il 17 novembre il capogruppo al Senato verrà sfiduciato, dimostrando una crescente impazienza verso le dinamiche interne al partito diviso e le presentazioni continue del libro di Romeo, considerato da Salvini un attacco al Carroccio.

Inoltre, la figura di Luca Zagrebelsky, menzionato implicitamente nelle critiche alla democrazia, è al centro di polemiche culturali, mentre altri esponenti come Franco Cardini sostengono che un libro sbagliato si corregge con uno migliore, non ritirandolo. Questi eventi paralleli evidenziano un clima politico dove il rapporto tra élite intellettuali, partiti politici e volontà popolare è in continua negoziazione. L'intervento di La Russa rappresenta quindi un momento di cristallizzazione di queste tensioni, affermando con forza la priorità della democrazia diretta rispetto alle critiche esterne.