Il presidente del Senato Ignazio La Russa attribuisce al popolo la volontà del fascismo. L'articolo analizza le distorsioni storiche sulla Marcia su Roma e la strategia narrativa della destra.

Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica Italiana, ha dichiarato che il popolo italiano ha voluto il fascismo durante un incontro a Palazzo Marino a Milano. Questa affermazione ha innescato un acceso dibattito pubblico sulla ricostruzione storica dei eventi del 1922. Le parole dell'alto magistrato hanno spostato il dibattito dalla semplice omissione storica a una diretta inversione delle responsabilità politiche e sociali. La dichiarazione ha coinvolto direttamente la memoria costituzionale e il ruolo dello Stato nella tutela della democrazia repubblicana. La narrazione proposta cerca di legittimare l'ascesa di Benito Mussolini attraverso un presunto consenso popolare inesistente all'epoca. La critica storica e politica si concentra sulla discrepanza tra questa interpretazione e i fatti documentati dagli studiosi contemporanei.

La Strategia Narrativa della Destra Italiana

La gestione della memoria storica da parte della destra di governo, guidata da Giorgia Meloni, ha mostrato una costante predilezione per la storia per omissioni. Questa strategia si basa sui silenzi, sulle reticenze e sulle ambiguità, dove i non detti assumono un peso superiore alle parole pronunciate. Tale approccio permette di celebrare eventi nazionali come il ventiquattro aprile senza nominare esplicitamente l'antifascismo. Si ricorda la strage delle Fosse Ardeatine come un crimine nazista contro gli italiani, omessa ogni responsabilità fascista. Anche la descrizione delle persecuzioni degli ebrei viene spesso distorta, presentandole come eventi non causati dal regime fascista.

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Questa prassi narrativa si estende anche alle visite istituzionali, come il viaggio a Praga del ventiquattro aprile duemiladiciannove. Ignazio La Russa omaggiò Jan Palach, studente che si diede fuoco contro l'occupazione sovietica, in un giorno simbolo della Liberazione italiana. Celebrare un eroe dell'anticomunismo in quella data specifica non è una coincidenza di calendario, ma una scelta politica precisa. Il governo deve conciliare il ruolo di guida dell'Italia repubblicana con un passato politico che non ha mai reciso completamente i legami con il Movimento sociale italiano. La comunità politica di riferimento non ha mai perdonato a Gianfranco Fini il tentativo di rompere con quella tradizione storica. L'obiettivo è rassicurare gli interlocutori istituzionali senza scontentare gli elettori nostalgici.

Dal Silenzio all'Inversione dei Fatti Storici

Un nuovo capitolo è stato aperto da Ignazio La Russa con l'affermazione sul consenso popolare al fascismo. Non si tratta più di silenzi, ma di un rovesciamento clamoroso dei fatti e delle responsabilità storiche documentate. La marcia su Roma non fu un atto democratico, ma un'azione violenta guidata da squadre armate che devastavano sedi sindacali e cooperative. L'attribuzione della volontà del fascismo al popolo italiano serve a sottrarre la colpa ai principali protagonisti, tra cui Benito Mussolini, la monarchia di Vittorio Emanuele III e le classi dirigenti liberali. Questa narrazione trasforma la conquista violenta del potere in una scelta democratica, falsando la comprensione dei meccanismi politici del ventitronove.

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Le elezioni del millenovecentoventuno videro i fascisti conquistare solo trentacinque seggi alla Camera nelle liste dei Blocchi nazionali di Giolitti. Durante questo periodo, le azioni squadriste accompagnarono l'ascesa di Mussolini con pestaggi, incendi e assassinii. Nell'ottobre del millenovecentoventidue, il re rifiutò di firmare il decreto per lo stato d'assedio, affidando l'incarico di formare il governo a Mussolini. Non ci fu alcuna consultazione popolare per tale decisione. La ricostruzione di La Russa ignora completamente queste dinamiche di forza e pressione politica. Tale visione ignora anche il sostegno di settori importanti delle classi dirigenti che favorirono l'avvento della dittatura.

La Democrazia e il Giorno della Liberazione

La lezione impartita agli studenti a Palazzo Marino contiene una curiosa definizione di democrazia secondo Ignazio La Russa. Chi si permette di giudicare la volontà popolare è considerato il più antidemocratico che esista. Questa affermazione nega il ruolo critico della storia e della ricerca accademica. La ricostruzione proposta capovolge la storia, attribuendo agli italiani una responsabilità che appartiene innanzitutto a Mussolini. Il popolo diventa il comodo destinatario di una colpa sottratta ai suoi principali protagonisti. Tale approccio mina le fondamenta della Costituzione Italiana e del ruolo del Senato come custode dei valori repubblicani.

Il consenso del fascismo fu conquistato e consolidato negli anni successivi alla presa del potere, non nell'ottobre del millenovecentoventidue. Le elezioni del millenovecentoventiquattro, che consegnarono al listone fascista quasi il sessantacinque per cento dei voti, si svolsero sotto la legge Acerbo. Queste consultazioni avvennero tra intimidazioni, brogli e violenze palesi. Giacomo Matteotti, che denunciò pubblicamente le irregolarità del voto, fu brutalmente assassinato pochi giorni dopo. Negli anni successivi vennero soppressi i partiti d'opposizione e cancellate le libertà politiche. La storia documentata da studiosi come Giorgio Caravale nel libro Chi controlla il passato dimostra l'inconsistenza delle tesi attuali.