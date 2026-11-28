Ignazio La Russa dichiara che la Corte costituzionale aiuterebbe la sinistra bocciando l'indicazione del premier nella nuova legge elettorale. Reazioni dure dell'opposizione.

Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica Italiana, ha espresso una posizione ferma riguardo alla futura pronuncia della Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale. Durante un incontro svoltosi presso la Fondazione Versiliana, intitolato "Un caffè in limonaia", il Capo di Stato ha chiarito la sua interpretazione delle norme proposte dal Governo. L'attenzione si concentra sull'indicazione del candidato premier, un elemento centrale del dibattito costituzionale in corso nel Paese.

Il ruolo del premier e la posizione di La Russa

Secondo quanto dichiarato da La Russa, l'indicazione del premier costituisce una norma sacrosanta all'interno del nuovo quadro normativo. Il presidente del Senato sostiene che tale disposizione non leda le prerogative del capo dello Stato, bensì obbliga i partiti politici a presentare un nome specifico durante le consultazioni. Questa regola impedisce ai partiti di proporre candidati qualsiasi, imponendo loro di sostenere chi avevano precedentemente impegnato a sostenere. La Russa sottolinea che, poiché il centrodestra ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni, l'assenza di un chiaro leader a sinistra potrebbe creare squilibri. Secondo la sua analisi, un eventuale stop della Consulta a questa indicazione rappresenterebbe un indebito aiuto alla sinistra e una violazione della Costituzione.

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Previsioni sul verdetto della Consulta

Ignazio La Russa prevede che la Corte costituzionale apportare qualche ritocco tecnico alla legge, ma è convinto che l'impalcatura principale non verrà modificata. Ha affermato con certezza che la sua posizione personale è che la legge elettorale debba essere approvata così com'è, senza alterazioni sostanziali. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un vero e proprio altolà preventivo diretto agli organi di garanzia. La Corte dovrà pronunciarsi definitivamente sulla costituzionalità delle norme nei prossimi mesi, un processo che segue intensi dibattiti parlamentari.

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Le reazioni durissime dell'opposizione

Le parole di Ignazio La Russa hanno scatenato un'ondata di critiche feroci da parte dei principali esponenti dell'opposizione politica. Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, ha definito la gravità istituzionale delle sue dichiarazioni come inaudita. Boccia ha sottolineato l'inaccettabilità del fatto che la seconda carica dello Stato delegittimi preventivamente una possibile pronuncia della Corte. Secondo Boccia, La Russa sta attribuendo alla Corte finalità di parte politica, un comportamento contrario al ruolo di garante. Il senatore ha aggiunto che il presidente del Senato dovrebbe essere il primo difensore dell'autonomia e dell'indipendenza della Consulta.

Accuse di pressione politica sugli organi di garanzia

Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha dichiarato in una nota che La Russa sta trasformando il ruolo istituzionale nella semplice esecuzione di interessi di parte. Magi ha definito indegno un comportamento che entra con forza sul giudizio futuro della Corte, attaccandone l'indipendenza. Il leader politico ha invocato le dimissioni del presidente del Senato per restituire dignità alla carica ricoperta. Anche Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha denunciato un'intimidazione esplicita da parte della seconda carica dello Stato verso i giudici costituzionali. Bonelli ha descritto la situazione come un fatto senza precedenti, dove il presidente del Senato avverte preventivamente i giudici che bocciando l'indicazione saranno complici della sinistra. Questa pressione esplicita su un organo di garanzia rappresenta, secondo l'opposizione, una grave erosione delle regole democratiche.