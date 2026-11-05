La Russa, Midterm USA: Trump perso, Meloni vincente per coerenza

Ignazio La Russa commenta le Midterm americane: Trump perde per incoerenza, Meloni vince per fede nei programmi. Il Senato su elezioni e politica estera.

Il presidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa, ha offerto una lettura critica e dettagliata dei risultati delle elezioni di mezzo mandato negli Stati Uniti, sottolineando come la performance di Donald Trump sia stata condizionata da una significativa divergenza tra le sue promesse elettorali e la realtà geopolitica. In un'intervista concessa ad AdnKronos durante la trasmissione AdnTalks, condotta dal direttore Davide Desario, il senatore ha analizzato le ripercussioni di questi eventi sul delicato equilibrio dei rapporti bilaterali tra Roma e Washington, evidenziando come la coerenza sia diventata l'arma politica più efficace per l'attuale governo italiano.

La Russa analizza le Midterm e il fallimento strategico di Trump

La Russa ha spiegato che la sconfitta di Trump deriva principalmente dalla distanza abissale tra gli annunci fatti durante la campagna e i risultati concreti ottenuti, in particolare riguardo alla gestione dei conflitti internazionali. L'ex candidato ha presentato se stesso come un uomo dedito alla pace, ma non è riuscito a chiudere il conflitto in Ucraina, né ha vinto la guerra economica e strategica contro l'Iran, causando conseguenze negative sui mercati energetici globali che tutti possono verificare. Per questo motivo, la perdita elettorale era prevista e attesa, anche se le dimensioni del risultato potevano variare leggermente.

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La coerenza di Meloni come modello politico vincente

A differenza della situazione americana, il presidente del Senato ha elogiato la Premier Giorgia Meloni per la sua incrollabile coerenza, indicando che lei sta realizzando esattamente ciò che aveva promesso agli elettori durante il suo percorso politico. La Russa ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi per la leadership del suo partito, se il movimento lo avesse richiesto, ma ha anche offerto un consiglio specifico alla Premier riguardo alle future riforme legislative. Egli ha suggerito con forza che non dovrebbero più esistere riforme che prevedono referendum, poiché tali meccanismi potrebbero destabilizzare il processo legislativo e creare incertezza istituzionale.

Economia, energia e la questione dell'Iran

L'analisi di La Russa si estende anche alle implicazioni pratiche delle scelte internazionali, in particolare evidenziando come l'incapacità di Trump di gestire la crisi iraniana abbia avuto un impatto diretto e tangibile sul settore energetico mondiale. Lo scrittore e analista Nicola Pedde, intervistato il giorno successivo al voto negli Stati Uniti, ha corroborato questa visione affermando che Trump non sa come agire diplomaticamente con l'Iran e che attaccare il Paese ora sarebbe estremamente rischioso e controproducente. Questa mancanza di strategia ha contribuito a indebolire la posizione di Trump, mostrando ai votanti americani la necessità di una leadership più stabile e prevedibile nei mercati globali.

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Primarie PD, elezioni locali e futuro istituzionale

Parlando delle primarie del Partito Democratico, La Russa ha espresso una forte predizione politica, sostenendo che vincerà chi saprà portare più truppe cammellate, intendendo con questa metafora il consenso di base mobilizzato. Ha dichiarato di puntare un euro sulla vittoria di Elly Schlein, mostrando una valutazione critica della struttura del suo partito. Inoltre, il presidente del Senato ha commentato le imminenti elezioni comunali di maggio, definendo sei mesi di campagna elettorale continua come un danno concreto per l'Italia, poiché distrae dall'agenda nazionale e logora la capacità di governo.

Data fine legislatura e ruolo del Presidente della Repubblica

Per quanto riguarda la data di scioglimento delle Camere, La Russa ha indicato che ci sono cinquanta probabilità su cento di andare fino alla fine naturale della legislatura, prevista per ottobre, al fine di completare il programma di governo. Tuttavia, ha ammesso che l'interesse nazionale potrebbe prevalere sulla durata politica, specialmente considerando il clima elettorale che si accenderebbe da marzo per le votazioni di Milano, Roma e Napoli. Il senatore ha sottolineato che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, il quale valuterà se sia meglio garantire la continuità istituzionale o evitare un lungo periodo di campagna elettorale che potrebbe danneggiare la percezione della stabilità del governo Meloni.