La Russia sta consentendo ad alcune raffinerie di petrolio di produrre carburante con standard ambientali meno rigorosi per il mercato interno, mentre gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe limitano le forniture.

La Russia sta consentendo ad alcune raffinerie di petrolio di produrre carburante con standard ambientali meno rigorosi per il mercato interno, mentre gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe limitano le forniture.

Il numero di attacchi con droni alle raffinerie russe è raddoppiato dall'inizio del 2026, portando alla chiusura totale o parziale della lavorazione del petrolio e a un calo della produzione di benzina, diesel e carburante per aerei, secondo i dati ufficiali, i social media e i calcoli di Reuters. Cittando una fonte, Kommersant ha affermato che lo scorso autunno le autorità hanno cercato di scongiurare future carenze di carburante allentando le norme per alcune raffinerie, consentendo loro di vendere benzina e diesel sul mercato interno con livelli più elevati di zolfo e altre sostanze inquinanti.

La misura è stata prorogata il 1° maggio, ha affermato la fonte. In base ai requisiti allentati, la benzina può contenere fino a 150 parti per milione di zolfo, circa 15 volte il massimo consentito in Europa, Cina e India. Consentono inoltre una quota più elevata di idrocarburi aromatici, composti tossici collegati a problemi di salute. Finora si sono verificati solo casi isolati di raffinerie che producono carburante con specifiche inferiori, hanno riferito fonti di mercato a Reuters.

Nel frattempo, secondo i dati raccolti da Reuters, i media e i social media hanno segnalato interruzioni nell'approvvigionamento di carburante in circa una dozzina di regioni russe. I lotti all'ingrosso di benzina AI-95 e gasolio sulla Borsa Mercantile Internazionale di San Pietroburgo sono aumentati del 10% nella prima metà di giugno, e i prezzi di borsa sono ancora lontani dalla stabilizzazione, hanno affermato gli operatori.

Lunedì, le autorità della regione dell'Udmurtia, a est di Mosca, hanno dichiarato che dal 12 giugno sarebbero stati in vigore limiti temporanei sulla benzina AI-92 e AI-95 presso le stazioni gestite da Tatneft. Lunghe file di auto attendevano di fare rifornimento presso una stazione di servizio nella città di Sebastopoli. Un automobilista in coda dubitava che la situazione potesse migliorare finché la guerra fosse durata.

'Come si può risolvere, come? Solo se l'operazione militare speciale finisce', ha detto Alyona, che ha fornito solo il suo nome. Le autorità russe stanno cercando di risolvere i problemi di approvvigionamento di carburante, ma la situazione rimane complessa e instabile. La produzione di carburante è stata colpita da una serie di problemi, tra cui gli attacchi con droni e la chiusura di alcune raffinerie.

Le autorità stanno cercando di trovare soluzioni per risolvere i problemi di approvvigionamento, ma la situazione rimane difficile e incerta





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