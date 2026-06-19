La Russia aperta al dialogo con l'Europa ma contraria agli ultimatum, afferma Peskov

Il portavoce del Cremlino Peskov dichiara che la Russia è disposta a negoziare con l'UE, ma solo se gli europei abbandonano l'approccio basato sulla forza. Intanto, l'iniziativa del presidente del Consiglio europeo Costa per riaprire i canali di comunicazione con Mosca ha creato divisioni tra i leader dell'UE.

Mosca, 19 giugno (Reuters) - La Russia ha dichiarato di essere aperta al dialogo con i paesi europei, ma ha ribadito di non voler accettare ultimatum, mentre crescono i segnali che l'Unione europea potrebbe cercare di avviare colloqui con Mosca dopo avere in gran parte evitato contatti dall'inizio della guerra in Ucraina .

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il buon senso impone la necessità di tali contatti a causa dell'enorme numero di questioni complesse all'ordine del giorno, ma ha sottolineato che gli europei devono cambiare il loro approccio nei confronti della Russia. Gli europei hanno un malinteso molto grave: partono dal presupposto che i negoziati con la Russia debbano essere condotti da una posizione di forza e basandosi sulla debolezza della Russia.

Questo è l'errore più grande, ha dichiarato ai giornalisti. Un simile approccio non porterà da nessuna parte. Questo deriva dall'incompetenza, dalla disinformazione o dalla stupidità degli europei? Non lo sappiamo con certezza, ma è un dato di fatto.

Putin ha dichiarato di essere aperto a colloqui con i governi europei, ma che spetta a loro fare la prima mossa poiché sono stati loro a interrompere i rapporti. L'Unione europea ha imposto venti round di sanzioni alla Russia in seguito alla sua invasione dell'Ucraina.

Dopo essersi tenuta in disparte per oltre un anno, lasciando al presidente degli Stati Uniti Donald Trump il compito di tentare di mediare la fine del conflitto, l'UE ha iniziato a reach out cautamente verso la Russia. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avuto brevi contatti a livello diplomatico con il Cremlino nelle ultime settimane per aprire canali di comunicazione, ha dichiarato mercoledì un funzionario dell'UE.

Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato in un'intervista pubblicata giovedì dal Financial Times che l'UE dovrebbe sfruttare il momento intorno ai colloqui di pace in Ucraina per spingere avanti gli sforzi di riaprire negoziati con Putin. Peskov ha affermato che la Russia è disposta a parlare se c'è apertura dall'altra parte per impegnarsi in un vero dialogo, non per fare moralismi o, specialmente, per emettere ultimatum.

L'iniziativa di Costa ha esposto divisioni durante un vertice dei leader dell'UE a Bruxelles, tuttavia, con alcuni che hanno detto che non era stata coordinata con loro e che l'UE dovrebbe concentrarsi nel mettere più pressione sulla Russia. L'Ucraina afferma di stare invertendo le sorti della guerra grazie a una campagna intensificata di attacchi con droni in profondità nel territorio russo che hanno colpito porti, raffinerie e altre infrastrutture chiave.

Mosca contesta tale affermazione, insistendo che continuerà a combattere per raggiungere i propri obiettivi se non si potrà raggiungere una soluzione diplomatica. Il governatore della regione di Mosca ha dichiarato venerdì che una bambina di otto anni è stata uccisa in un massiccio attacco ucraino che ha colpito la capitale e l'area circostante il giorno precedente.

L'attacco, che ha utilizzato centinaia di droni, ha dato fuoco per la seconda volta in tre giorni a una grande raffineria di petrolio nel sud-est di Mosca. Gli attacchi con droni continuano, ha detto Peskov. Misure appropriate sono in atto per mitigare le conseguenze. Gli è stato chiesto se Putin avesse visto le immagini della raffineria in fiamme, Peskov ha detto ai giornalisti che avrebbero dovuto controllare le immagini delle città ucraine colpite dalle forze russe





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Europa Dialogo Ultimatum Peskov Putin UE Sanzioni Ucraina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“L'agenda di Vannacci è quella del Cremlino e serve a disarticolare l’Europa”, dice Sensi (Pd)“Il partito del generale ha le stesse caratteristiche di alcune realtà emerse in giro per l’Europa e che sono alla base della fortuna di Afd in Germania, Vox in Spagna, Ressemblement National in Francia e Reform Uk nel Regno Unito. E la dinamica tra questi ultimi dice molto”.

Read more »

Russia, Cremlino contro leader G7: «A Evian Trump è stato riempito di idee dannose. Vogliono che la guerra continui»Dopo l'ostentata indifferzanza di Mosca verso il G7 ad Evian, il Cremlino esce allo scoperto con una frecciata ai leader Ue. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha detto che...

Read more »

Il Cremlino afferma che gli europei avrebbero indottrinato Trump con idee dannose al G7Un alto funzionario del Cremlino, Yuri Ushakov, ha dichiarato che i leader europei avrebbero probabilmente instillato idee controproducenti in Donald Trump durante il vertice del G7, sebbene abbia riconosciuto che il presidente americano è un politico forte che mantiene le proprie posizioni. Le dichiarazioni seguono l'incontro tra Trump e Zelenskiy e le affermazioni russe secondo cui le notizie sui successi militari ucraini sono false.

Read more »

Meloni si sfoga con Sánchez: “Senza un inviato dell’Unione si fa il gioco del Cremlino”La distanza con i nordici che rilanciano l’E3 per trattare con Mosca. L’asse con lo spagnolo contro i tagli al bilancio

Read more »