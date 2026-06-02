La Russia attacca Kiev e Dnipro con centinaia di droni e missili

La Russia ha bombardato Kiev e Dnipro con centinaia di droni e decine di missili, uccidendo 22 persone e ferendone 130. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che Mosca potrebbe lanciare un nuovo attacco per la seconda notte consecutiva.

La Russia ha bombardato l' Ucraina con centinaia di droni e decine di missili all'inizio di martedì, uccidendo 22 persone e ferendone 130. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che Mosca potrebbe lanciare un nuovo attacco per la seconda notte consecutiva.

Le azioni contro città come Kiev e Dnipro sono seguite dalle minacce russe di "attacchi sistematici" sulla capitale dopo un attacco di droni su un dormitorio nella regione russa di Luhansk lo scorso mese. Kiev nega di aver mirato al dormitorio. È stato il terzo pesante attacco a Kiev in meno di un mese, ma la Russia ha attaccato sistematicamente le città ucraine, compreso Kiev, dal momento in cui ha invaso il suo vicino più piccolo nel 2022.

I negoziati promossi dagli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina sono bloccati mentre Washington si concentra su Iran, mentre gli avanzamenti russi sul campo di battaglia si sono rallentati quest'anno e Kiev ha aumentato gli attacchi ai raffineri di petrolio russi. Zelenskiy ha detto che c'è la prova che le forze russe potrebbero colpire di nuovo martedì sera.

"Secondo le nostre informazioni, un altro grande attacco potrebbe verificarsi questa sera", ha detto in un suo video notturno. Zelenskiy ha ripetuto che l'Ucraina è carente di armi per contrastare i missili russi in arrivo.

"Sfortunatamente, il livello attuale di rifornimenti per la nostra difesa aerea non consente di intercettare una parte significativa dei missili", ha detto. Ha detto che più di 70 missili e 650 droni erano stati impiegati durante la notte e che le forze russe avevano impiegato 100 droni in più durante il giorno di martedì.

"Questo è stato un grande attacco e un'asserzione assolutamente chiara da parte della Russia: se l'Ucraina non è protetta dai colpi di missili e da altri attacchi, questi attacchi continueranno", ha detto Zelenskiy su Telegram. Il Cremlino ha detto che la guerra era entrata in un "nuovo paradigma" dopo ciò che ha chiamato "atti di terrorismo inumani" da parte delle forze militari ucraine contro i civili, ripetendo le accuse che Kiev ha mosso alle forze russe.

Mosca ha avvertito la settimana scorsa di attacchi sistematici e ha invitato i cittadini stranieri a lasciare Kiev. Zelenskiy ha inviato una lettera la settimana scorsa al presidente statunitense Donald Trump e al Congresso, chiedendo sistemi di difesa aerea. Fino a lunedì, gli ufficiali hanno detto che non aveva ricevuto una risposta. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha invitato i partner a prendere "passi concreti" per imporre sanzioni più dure a Mosca e fornire più supporto militare.

"Mosca sta perdendo sul campo di battaglia. Nessun numero di missili può cambiare questo. Ciò che possiamo cambiare è la capacità della Russia di continuare a terrorizzare", ha detto su X. Gli Stati Uniti sono stati il principale fornitore di armi dell'Ucraina, ma Kiev ha anche acquistato missili Patriot attraverso un'iniziativa NATO, finanziata dai suoi alleati europei.

La guerra della Russia in Ucraina ha ucciso decine di migliaia di persone, ha costretto gran parte della popolazione a lasciare le loro case e ha devastato città, paesi e villaggi. La Russia controlla circa un quinto dell'Ucraina. L'Ucraina ha anche colpito obiettivi civili durante gli attacchi su Russia o aree occupate dalla Russia, anche se su una scala molto più piccola. Entrambe le parti negano di aver colpito obiettivi civili.

A New York, il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che il segretario generale Antonio Guterres "ha fortemente condannato" gli attacchi russi. Ha ripetuto l'appello di Guterres per "un'immediata riduzione delle tensioni, condotta a una completa, immediata e incondizionata cessazione degli armamenti in questo conflitto.

" Le fotografie di martedì mostravano esplosioni e fumo che si alzavano sopra edifici alti a Kiev, dove gli ufficiali hanno detto che sei persone sono state uccise e oltre 80 ferite. "Non riuscivamo a capire cosa stava succedendo - qualcosa di apocalittico", ha detto Olha Mudra, la sua faccia e i suoi abiti coperti di polvere, al posto di un attacco, accompagnata dalla sua sei anni figlia Natalia.

Sedici persone sono state uccise durante la notte, compresi due bambini, nella città meridionale di Dnipro, secondo gli ufficiali locali. Nuovi attacchi più tardi martedì hanno ferito almeno due persone in più. A Kiev, almeno nove edifici alti, una scuola materna, un ospedale, uffici e edifici amministrativi sono stati danneggiati. L'attacco ha tagliato l'energia a 140.000 residenti, ha detto la società di energia DTEK.

Più di 40.000 persone si sono rifugiate nel sistema metropolitano di Kiev - il numero più alto negli ultimi anni. Alcuni hanno portato animali domestici, oggetti e materassi. L'Aeronautica ucraina ha detto che l'attacco ha incluso 33 missili difficili da abbattere e otto missili ipersonici Zircon, che sembrano essere il numero più grande di tali missili utilizzati in una volta durante la guerra.

Il Zircon ha una portata di 1.000 km (625 miglia) e viaggia a nove volte la velocità del suono, dice Mosca





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