La Russia intensifica le sue attività ibride e l'Ucraina si prepara per un conflitto su larga scala

La Russia sta intensificando le sue attività ibride contro il Regno Unito e l'Europa, mentre l'Ucraina si prepara per un conflitto su larga scala. La tensione è alta e la sfiducia è reciproca. La Russia respinge ogni accusa e nega di essere coinvolta in attività di sabotaggio e uccisioni.

Sono giorni frenetici per l' Ucraina . Il paese è stato gettato in uno stato di tensione e angoscia dopo la minaccia della Russia di un incremento sistemico degli attacchi.

Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. A dirlo sono le Nazioni Unite, che osservano un aumento dei civili uccisi: da gennaio a oggi, +21% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La tendenza è in crescita. Nel 2025, sostiene sempre l'Onu, il numero era già aumentato del 35% rispetto al 2024 e del 70% in confronto al 2023.

"Esorto vivamente alla moderazione. Riprendete i negoziati e ponete fine alle sofferenze", è l'appello del responsabile per i diritti umani Volker Turk. Un messaggio che segue quello diffuso da Papa Leone XIV nei giorni scorsi, che chiedeva di non arrendersi all'idea della guerra. Parole sottoscritte dall'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, in visita a Roma per l'Assemblea generale della Cei.

A parlare di pace sono però in pochi. E non i diretti interessati. La sfiducia è reciproca.

"La Russia sta intensificando le sue attività ibride quotidiane contro il Regno Unito e l'Europa", avverte la direttrice dell'agenzia di intelligence britannica che si occupa dello spionaggio informatico (Gchq). Anne Keast-Butler parla apertamente di "sconsiderati tentativi di sabotaggio e uccisioni" portati avanti dal Cremlino. Come le continue violazioni dello spazio aereo dei paesi baltici da parte dei droni e gli esplosivi posizionati sulla ferrovia in Polonia.

Non è la prima volta che gli 007 europei mettono in guardia sul pericolo russo. Ma negli ultimi tempi hanno notato una sfrontatezza maggiore da parte di Mosca. Che ovviamente respinge ogni accusa.

"Prima di tutto, presentino qualche prova. Allora si potrà discutere di qualcosa. Finora sono solo parole e non ci si può fidare ciecamente", risponde la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, negando che la mano dietro i disturbi satellitari sia russa. È anzi l'intelligence russa a insinuare il bellicismo della Nato, dichiarando che si sta "concretamente preparando per un conflitto su larga scala verso est".

Nel Baltico, a 300 chilometri dall'enclave russo di Kaliningrad, l'Alleanza atlantica simula un possibile attacco nemico con tanto di sbarco anfibio. La paura occidentale è che Mosca possa prendere possesso della strategica isola di Gotland, bloccando uno snodo centrale. Era già stato deciso lo scorso anno, ma in questa fase assume ancor più rilevanza l'istituzione del comando congiunto 1GNC tra Germania e Paesi Bassi nei paesi baltici per dirigere le forze Nato sul fianco orientale.

Sul campo la situazione è difficile da smuovere. I proclami minacciosi della Russia possono essere letti come un modo per intimorire gli avversari e nascondere i pochi progressi sul terreno. A maggio, il suo esercito ha conquistato 50 chilometri quadrati. Poca roba.

Complice anche la stanchezza dei soldati. Viceversa, sono gli ucraini creare danni al nemico colpendolo direttamente sul proprio territorio: oggi tocca alla regione di Krasnodar, più precisamente a Tuapse, dove si trova una delle più importanti raffinerie di petrolio russe. Per gli, il fatto che Mosca alzi i toni e annunci l'escalation nel momento in cui forse è più in difficoltà potrebbe essere il frutto di una strategia.

L'obiettivo potrebbe essere quello di spaventare l'Ucraina, una mossa psicologica per aumentare la pressione. Le vulnerabilità russe portano un generale ucraino a parlare di "mesi critici" da qui in avanti. Specialmente i prossimi sei, che possono diventare decisivi per indirizzare il conflitto.

"Dobbiamo definire le direzioni in cui possiamo migliorare le nostre posizioni, conquistare alcuni punti strategici e poi parlare con i russi da una posizione di forza, non di debolezza, riguardo a una tregua veramente stabile", afferma Andriy Biletsky alla. "Da un punto di vista militare, è realistico". Da quello diplomatico, forse meno. L'apertura improvvisa della Russia, che aveva suggerito all'Europa di trovarsi un proprio mediatore per trattare, viene considerata un trappola.

"Non dobbiamo caderci", afferma l'Alto rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas. A suo dire l'obiettivo di Mosca è "farci discutere di chi parla con loro, perché scelgono chi è più adatto e chi no". E quindi dividere l'Europa. Più che su un nome, bisogna concentrarsi sugli argomenti da portare al tavolo.

"Non discuto dichiarazioni idiote", risponde da Mosca il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Per il consigliere presidenziale Yuri Ushakov "sono le solite dichiarazioni di facciata di questa donna, a cui ormai tutti si sono abituati e in pochi reagiscono". Ribadendo la volontà di affrontare alcune "questioni" con l'Europa.

"Al momento la diplomazia non può fermare la Russia", sentenzia però Volodymyr Zelensky. È la ragione per cui il presidente ucraino continua a chiedere con insistenza agli Stati Uniti un aiuto per la propria difesa aerea in vista di ulteriori possibili attacchi russi





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Russia Ucraina Attività Ibride Conflitto Su Larga Scala Tensione

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