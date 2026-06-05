La Russia sta lavorando per sviluppare un proprio sistema satellitare a banda larga chiamato Rassvet, che sarà lanciato nel 2024. Il sistema sarà più piccolo rispetto a Starlink, ma avrà una capacità di connessione simile.

La Russia sta sviluppando un proprio sistema satellitare a banda larga chiamato Rassvet , che sarà lanciato nel 2024. Il sistema sarà più piccolo rispetto a Starlink , ma avrà una capacità di connessione simile.

La Russia sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie straniere e di sviluppare una propria infrastruttura di comunicazioni. Il sistema Rassvet sarà utilizzato per fornire connessioni internet a bassa latenza e a basso costo in tutta la Russia. La Russia ha già lanciato i suoi primi 16 satelliti Rassvet e sta lavorando per aumentare il numero a 900 nel corso di diversi anni.

SpaceX ha attualmente oltre 10.000 satelliti in orbita, ma Starlink è vietato in Russia e l'uso delle sue apparecchiature è soggetto a multe. La Russia sta cercando di sviluppare una propria tecnologia di comunicazioni satellitari per ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie straniere e per aumentare la sua sicurezza.

Il sistema Rassvet sarà utilizzato per fornire connessioni internet a bassa latenza e a basso costo in tutta la Russia e sarà un importante passo avanti per lo sviluppo della tecnologia di comunicazioni satellitari in Russia





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