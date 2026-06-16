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La saga Beckham: l'ultima visita lampo della figlia più piccola e le tensioni familiari

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La saga Beckham: l'ultima visita lampo della figlia più piccola e le tensioni familiari
BeckhamBrooklyn BeckhamVictoria Beckham
📆6/16/2026 11:50 AM
📰IOdonna
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L'episodio della figlia più piccola che si reca brevemente dal fratello Brooklyn a Los Angeles riapre le discussioni sulla rottura familiare tra il primogenito e David e Victoria Beckham. Tra incomprensioni con la moglie Nicola Peltz e divergenze economiche, la famiglia sembra vivere una fase di no contact, con silenzi e blocchi sui social.

Nei giorni scorsi la figlia più piccola della famiglia Beckham è stata avvistata, e ampiamente fotografata, mentre si recava a casa del fratello Brooklyn a Los Angeles per uscirne dopo pochi minuti.

L'episodio, che sembra quasi un teatrino orchestrato per le telecamere, è l'ultimo capitolo di una saga familiare che va avanti da almeno quattro anni, da quando Brooklyn si è allontanato in modo clamoroso dalla famiglia d'origine. Sembra che le ragioni della rottura siano legate in parte alla moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, e a una serie di incomprensioni che avrebbero avuto origine quando la giovane decise di cambiare il suo nome artistico, cosa che non sarebbe andata giù a Victoria Beckham, stilista affermata.

Oltre a ciò, ci sarebbero anche questioni economiche: i Beckham hanno sempre spinto i figli a impegnarsi per realizzare i propri desideri, a differenza dei genitori di Nicola, che non le avrebbero mai negato nulla. La ragazza avrebbe anzi chiesto ai suoi genitori denaro per acquistare la casa dei suoi sogni a Los Angeles, dove vive con il marito Brooklyn.

La distanza tra Brooklyn e i genitori David e Victoria è stata confermata anche sui social: lo scorso dicembre Brooklyn ha smesso di seguire i genitori e i fratelli su Instagram, bloccandoli. I coniugi Beckham hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla questione, cercando di evitare di peggiorare la situazione.

Tuttavia, la loro strategia finora non sembra aver aiutato a ricucire il legame. La saga, che ricorda sempre più una soap opera, continua con visite lampo e accuse velate, mentre la famiglia sembra essere ormai in una fase di no contact

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Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham David Beckham Nicola Peltz Famiglia Rottura Saga No Contact Social

 

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