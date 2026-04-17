La Salita: Il carcere minorile si fa palcoscenico con lo sguardo teatrale di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo esordisce alla regia con "La Salita", un film drammatico ambientato in un carcere minorile negli anni Ottanta. Ispirato a una storia vera, il film esplora le dinamiche di convivenza, le fragilità e i tentativi di riscatto dei giovani detenuti attraverso un approccio registico profondamente teatrale. Un laboratorio di teatro con Eduardo De Filippo diventa il fulcro narrativo per affrontare temi come la tossicodipendenza, la violenza e la ricerca di speranza in un ambiente ostile.

Esordire alla regia con un film ambientato in un contesto carcerario, specialmente in Italia, significa addentrarsi in un universo narrativo già ricco di interpretazioni consolidate. Opere come Ariaferma o Elisa di Leonardo Di Costanzo, Qui è Altrove - Buchi nella realtà di Gianfranco Pannone, e persino il premiato Cesare deve morire dei fratelli Taviani, hanno esplorato il carcere non solo come un'istituzione, ma soprattutto come un crogiolo di umanità. Questi film hanno messo in luce le complesse relazioni interpersonali, le fragilità individuali e le dinamiche di potere che si ridefiniscono costantemente all'interno delle mura carcerarie.

Massimiliano Gallo, con il suo film La salita, abbraccia questa sfida registica, cercando una prospettiva originale che affonda le radici nella sua profonda esperienza teatrale, sia come attore che come regista di palcoscenico.

Il film, ispirato a una vicenda realmente accaduta, è ambientato negli anni Ottanta all'interno del carcere minorile di Nisida. La narrazione segue le vite di un gruppo di giovani detenuti – Emanuele, Enzo, Franchino e Paolo – la cui quotidianità è scandita dalla monotonia delle giornate, segnate da piccoli soprusi, ma anche da legami emotivi sinceri e tentativi di creare una convivenza pacifica. A vigilare su di loro c'è Giovanni, un secondino che sembra trovare nella dedizione ai ragazzi un modo per colmare la propria solitudine, instaurando con loro un rapporto più basato sulla presenza che sull'autorità ferrea. Accanto a lui, la figura della professoressa Maria, che si adopera per aprire spiragli educativi e offrire opportunità di crescita ai giovani reclusi.

L'equilibrio precario della comunità viene sconvolto quando, a causa del fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, alcune detenute provenienti dal carcere di Pozzuoli vengono trasferite nella struttura maschile. La carenza di celle adeguate, gli spazi ristretti e il caldo soffocante esasperano rapidamente le tensioni tra i detenuti, conducendo a una vera e propria ribellione.

Per gestire la crisi e allentare la pressione, il direttore dell'istituto decide di intraprendere un percorso inusuale: coinvolgere il celebre drammaturgo Eduardo De Filippo, magistralmente interpretato da Mariano Rigillo con una misurata e naturale aderenza al personaggio, priva di qualsiasi caricatura. Insieme a lui, arrivano nella struttura anche due attori della sua compagnia, Carlo Croccolo e Rosalia Maggio, le cui interpretazioni sono affidate a Maurizio Casagrande e Luisa Esposito. Questo team artistico darà vita a un laboratorio teatrale volto alla messa in scena di una pièce ispirata al genere del varietà.

Il film si avvale di un cast di attori di solida formazione, molti dei quali provenienti dalla ricca tradizione teatrale e cinematografica napoletana, tra cui spiccano Antonella Morea, Maria Bolignano e Lucianna De Falco. La loro presenza, pur inserita in un contesto corale, conferisce spessore e credibilità all'insieme, delineando un microcosmo umano caratterizzato da una costante resistenza quotidiana e da un sottile filo d'ironia.

Parallelamente a queste figure, emerge il ritratto di un detenuto tossicodipendente, interpretato con un'intensità che non passa inosservata. L'interpretazione evoca con una certa evidenza la grammatica espressiva di Massimo Troisi. Se da un lato questa scelta stilistica può essere percepita come un omaggio riconoscibile e sentito, dall'altro rischia di risultare più rassicurante che strettamente necessaria, attenuando in parte la peculiarità del personaggio. È però proprio attraverso questa figura che il film riesce a suggerire una riflessione più ampia e profonda: la difficile condizione delle persone tossicodipendenti all'interno del sistema carcerario emerge come una realtà quasi normalizzata e spesso invisibile. Questo quadro rimanda a un sistema che, pur accogliendo – e frequentemente trattenendo – fragilità significative, non sempre dispone degli strumenti e dei sostegni più appropriati per affrontarle efficacemente.

La performance che emerge con particolare forza è quella di Roberta Caronia nel ruolo di Beatrice. Detenuta e vedova di un camorrista, segnata dalla perdita violenta del marito e del figlio, il suo personaggio naviga in un sottile equilibrio tra il dolore lancinante e una determinazione incrollabile. Il desiderio di vendetta che la anima si manifesta come una tensione costante, lucida e disperata. Caronia costruisce Beatrice con una notevole economia espressiva, evitando qualsiasi enfasi superflua. Priva di trucco e con uno sguardo che alterna durezza e vulnerabilità, restituisce una femminilità complessa, dove sensualità e consapevolezza si fondono, arricchite da un inaspettato interesse culturale per la lettura di romanzi classici. La sua interpretazione si distingue per la sottrazione: è nel controllo dei gesti, nei silenzi eloquenti e soprattutto nelle sfumature del volto che l'attrice riesce a comunicare un intero universo interiore, rendendo il personaggio una presenza magnetica e profondamente ambigua, ma al contempo autentica. Beatrice è una figura che non si svela mai completamente allo spettatore, e proprio per questo riesce a trasmettere un senso di verità profonda, come se il suo dolore e la sua determinazione rimanessero sempre parzialmente inespressi, e quindi più reali. La donna arriva persino a offrire denaro in cambio dell'omicidio di chi ritiene responsabile della sua tragedia, scontrandosi però con un muro di rifiuti generati dalla paura paralizzante della camorra. Sarà forse il giovane Emanuele, prossimo alla scarcerazione e palesemente attratto da lei, a cedere a questa proposta, trasformando la sua scelta nel vero fulcro morale e narrativo del film.

Ma non sono soltanto le interpretazioni individuali a chiarire il senso di quello “sguardo teatrale” evocato all'inizio della disamina. Massimiliano Gallo concepisce lo spazio filmico come un vero e proprio palcoscenico. Gli ambienti sono spesso chiusi e claustrofobici, i corpi dei personaggi vengono frequentemente disposti frontalmente, quasi come in una rappresentazione scenica. I dialoghi, inoltre, tendono a dilatarsi, concedendo agli attori il tempo necessario per soffermarsi nella scena e abitarla, piuttosto che semplicemente attraversarla, in una scelta che sottolinea la ricerca di un'interiorità e di una profondità emotiva.

La scelta di ambientare il film in un carcere minorile negli anni Ottanta offre spunti di riflessione interessanti. Questo periodo storico è caratterizzato da un contesto sociale e politico complesso, in cui le istituzioni carcerarie, soprattutto quelle dedicate ai minori, erano al centro di dibattiti accesi riguardo alle politiche rieducative e alla gestione delle detenute e dei detenuti. La presenza di detenute donne trasferite da un'altra struttura, innescata da un evento naturale come il bradisismo, diventa un catalizzatore di tensioni preesistenti. Il sovraffollamento, la promiscuità inattesa e le dinamiche di genere emergenti in un ambiente ristretto creano un terreno fertile per l'esplosione di conflitti. Il laboratorio teatrale proposto da Eduardo De Filippo, figura iconica del teatro italiano, non è solo un espediente narrativo, ma rappresenta un tentativo di portare uno sguardo diverso all'interno della realtà carceraria. Il teatro, in questo contesto, diventa uno strumento di evasione, di espressione, ma anche di autoconsapevolezza e di possibile riscatto. La scelta di una pièce ispirata al varietà suggerisce un contrasto tra la leggerezza apparente del genere e la gravità delle esistenze dei partecipanti.

Il film sembra voler esplorare il tema della fragilità umana, sia quella dei giovani detenuti, sia quella degli adulti che operano all'interno del sistema, come il secondino Giovanni e la professoressa Maria. La tossicodipendenza, come accennato, viene presentata come una condizione che richiede un approccio diverso rispetto al semplice isolamento, sottolineando la necessità di interventi socio-sanitari più mirati. La figura di Beatrice, con il suo dolore radicato nella criminalità organizzata, aggiunge un ulteriore strato di complessità, esplorando le conseguenze devastanti della violenza e le difficili vie della giustizia e della vendetta all'interno di un contesto già compromesso. La trama che ruota attorno alla sua richiesta di omicidio e alla potenziale complicità di Emanuele pone interrogativi morali cruciali, mettendo in luce la fragilità delle scelte giovanili di fronte a pressioni esterne e desideri personali. La direzione registica di Massimiliano Gallo, incentrata su uno sguardo teatrale, si traduce in una messa in scena che privilegia l'essenzialità dei gesti e la profondità dei dialoghi, creando un'atmosfera intima e quasi sospesa, che amplifica la risonanza emotiva delle vicende narrate. La capacità di evocare la memoria di grandi attori napoletani e la risonanza di un'interpretazione alla Massimo Troisi, pur con le riserve espresse, dimostra una consapevolezza della ricchezza culturale e artistica del territorio di riferimento, che il film cerca di omaggiare e reinterpretare.





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