La Salita: Un Esordio Cinematografico tra Teatro, Sogni e Redenzione

Il primo film di Massimiliano, 'La Salita', è un omaggio al teatro e al suo potere trasformativo, ambientato a Nisida e intrecciato con le storie dei detenuti. Un'opera che esplora la speranza, la redenzione e la ricerca di un senso, mescolando realtà e finzione.

Mescolando la realtà alla fantasia e intrecciando l'invenzione con la storia, Massimiliano firma il suo primo film da regista, intitolato La Salita. Un'opera che è un omaggio sentito al teatro, in particolare a quello di Eduardo De Filippo , e che rivendica con forza l'importanza dei sogni e delle libere scelte, pilastri fondamentali per la crescita e l'emancipazione.

Carola Proto, critica cinematografica che da tempo coltivava il sogno di passare dietro la macchina da presa, ha deciso di debuttare nella regia con questo progetto ambizioso. L'esperienza, come ha dichiarato, è stata simile a quella di un comandante alla guida di una grande nave, con la sensazione di navigare in alto mare durante la gestione del set. Il mare, elemento chiave della narrazione, è quello del Golfo di Napoli, specificamente le acque che lambiscono l'isola vulcanica di Nisida. Quest'isola, evocando l'omonima canzone di un celebre cantautore, fa riferimento al castello cinquecentesco, poi trasformato nel più grande carcere minorile della Campania. \Il film, però, non è un documentario sulla vita quotidiana dei detenuti all'interno dell'istituto penitenziario. Pur trattando il tema della riabilitazione, si discosta profondamente dai cliché, presentando personaggi che, nella scena iniziale, appaiono come un gruppo di amici spensierati e liberi, intenti a fare il bagno e a scherzare. Questi ragazzi, apparentemente normali, sono alla ricerca di un senso, che trovano nel teatro. Non un teatro qualunque, ma quello che rinasce grazie all'impegno di un senatore a vita, che, recandosi al carcere minorile di Nisida, ristruttura il teatro dell'isola, mettendo a disposizione dei ragazzi una parte della sua compagnia e istituendo una scuola di scenotecnica e una di recitazione. A questa storia principale si intreccia il breve trasferimento di alcune detenute dal carcere femminile di Pozzuoli in un'ala dell'IPM di Nisida, creando dinamiche complesse e stimolanti tra i vari protagonisti. L'obiettivo è esplorare il confine tra educazione criminale e romanzo di formazione, un viaggio emotivo che coinvolge i detenuti di Nisida e le detenute di Pozzuoli, i quali mettono in scena un'opera teatrale. \Il debutto cinematografico di Massimiliano mescola sapientemente i toni, alternando momenti di risata a momenti di commozione e malinconia. La malinconia di chi ha sbagliato strada e, spinto dalla vendetta, non riesce a trovare la forza di cambiare. E la malinconia di chi ha perso una persona cara e vive di ricordi. Queste emozioni, mai urlate, emergono in modo delicato e misurato, ad esempio, nella recitazione di attori che incarnano l'anima più popolare del teatro napoletano. Il film rende omaggio al teatro che era per tutti e di tutti, un teatro frequentato anche grazie all'eredità di Eduardo. Nonostante l'omaggio e l'ambientazione in un passato non troppo lontano (siamo nel 1983), il regista evita la trappola della nostalgia. Il film parla al presente, a una Napoli che, in fondo, non è cambiata poi tanto e a ragazzi che, pur avendo commesso errori, hanno diritto ai sogni, all'arte, al reinserimento sociale, all'assenza di pregiudizi e alla libertà di scelta. È questo il significato profondo del discorso che il regista rivolge loro in una spianata con vista sul mare. “Piano piano ognuno di voi può fare la sua strada”, afferma il regista, trasmettendo un messaggio di speranza per il futuro e insegnando agli adulti di oggi l'importanza delle seconde possibilità





comingsoonit / 🏆 24. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film Teatro Nisida Eduardo De Filippo Redenzione Napoli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVECorriere dello Sport

Read more »

Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner sulla terra rossa: Humbert travolto in due setIl numero due del mondo sconfigge il francese 6-3, 6-0 in una gara senza storia: impeccabile l’altoatesino che vuole tornare il numero uno del mondo

Read more »

La Salita: Un film sulla Napoli nascosta e il miracolo del teatro in carcereIl film 'La Salita', opera prima di Massimiliano Gallo, racconta la storia di un miracolo teatrale nella Napoli del 1983, guidato da Eduardo De Filippo nel carcere minorile di Nisida. La pellicola mescola realtà e finzione, ispirandosi alle vicende reali di detenuti e alla creazione di scuole di teatro e scenotecnica.

Read more »

Hypershell X Ultra, la prova: l’esoscheletro che spinge le gambe in salitaAbbiamo messo alla prova l'Hypershell X Ultra, un concentrato di titanio, fibra di carbonio e intelligenza artificiale pensato per le escursioni all’aperto. È …

Read more »

Musetti-Vacherot diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio dell'azzurro, tennis oggi LIVECorriere dello Sport

Read more »

Assegno unico aprile, importi totali più bassi: ecco perché e come non ricevere il valore minimoDopo febbraio - primo mese del 2026 con gli aumenti per la rivalutazione - e marzo - esordio...

Read more »