La Sardegna: un paradiso da scoprire tutto l'anno

La Sardegna non è solo un luogo fisico, ma un paradiso fatto di eventi e situazioni straordinarie da carpire tutto l'anno. La stagione delle vacanze è arrivata e con lei le novità e le esperienze da mettere in nota.

La Sardegna non è solo un luogo fisico ma un paradiso fatto di eventi e situazioni straordinarie da carpire tutto l'anno. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi.

Ventiquattro mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Un paradiso che non si fa attendere, soprattutto a partire da questo fine settimana che vede aprire la stagione delle vacanze, la più calda per eccellenza, in particolare al nord dell'isola, dalla Gallura alla Costa Smeralda, da Arzachena a Porto Rotondo, mete-mito dell'estate, quest'anno con interessanti novità ed esperienze da mettere in nota, al di là del divertimentificio fin troppo battuto e sdoganato.

Si comincia dalla zona dell'acqua minerale naturale che negli ultimi anni è diventata ambasciatrice dell'eccellenza sarda, che sgorga nel cuore incontaminato della Gallura, ai piedi del Monte di Deu - la Montagna di Dio - filtrata attraverso graniti antichissimi risalenti a 300 milioni di anni. La storia di questa sorgente affonda le sue radici nell'esperienza di un imprenditore visionario, Giovanni Maria Solinas, nato nel 1926, che ancora ragazzo iniziò a vendere con successo bibite prodotte in casa.

La passione per il lavoro e l'intraprendenza lo portarono, nel 1955, insieme alla moglie, a realizzare e produrre la sua prima vera bottiglia: la Plubium, una gazzosa che segnò l'inizio di un percorso imprenditoriale destinato a crescere nel tempo. E nel 1985 inizia una storia: nasce ufficialmente la A.L.

B. Spa e viene registrato il marchio Smeraldina, quello di un'acqua che oggi è sinonimo di purezza, innovazione e forte identità territoriale, tanto da essere stata premiata nel 2019 e nel 2023 come miglior acqua minerale del pianeta al Berkeley Springs International Water Tasting and Competition. Ed ecco la novità per chi passa in zona: proprio a Tempio Pausania, dove sorge la fonte e opera lo stabilimento adesso è possibile vivere un'esperienza immersiva alla scoperta del mondo Smeraldina con visite guidate fra sorsi e percorsi in cui si racconta la storia del brand e della visione imprenditoriale della famiglia Solinas fino alla degustazione 'alla sorgente'





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