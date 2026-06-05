La sauna non influisce sulla fertilità maschile

Secondo Colin Duncan, ricercatore specializzato nella salute riproduttiva dell'università di Edimburgo, in Scozia, l'esposizione prolungata a temperature elevate non influisce sulla fertilità maschile se non si fa la sauna estremamente per lunghi periodi ogni giorno.

Si dice che fare la sauna dopo la palestra possa influire negativamente sulla fertilità maschile , ma non è esattamente così. Secondo Colin Duncan , ricercatore specializzato nella salute riproduttiva dell'università di Edimburgo, in Scozia, è vero che l'esposizione prolungata a temperature elevate, come quelle delle saune, ha inevitabilmente un effetto sulla quantità di spermatozoi prodotti: i testicoli si trovano all'esterno del corpo proprio perché funzionano meglio a temperature più basse.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi non c'è da preoccuparsi. I testicoli sono progettati per produrre molti più spermatozoi di quanti ne servano davvero per concepire. Se si fa la sauna occasionalmente non fa alcuna differenza. In caso di saune estreme per lunghi periodi ogni giorno, invece, la conta spermatica potrebbe ridursi, ma la maggior parte degli uomini avrebbe comunque una quantità di spermatozoi sufficiente, e non ci sarebbero quindi conseguenze negative per la fertilità.

In Finlandia, per esempio, dove la sauna è un'abitudine consolidata per tutti, non si registrano problemi di infertilità più gravi che in altri paesi, conclude Duncan. Questo aspetto potrebbe essere più rilevante invece per gli uomini che presentano già una conta spermatica inferiore alla media





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