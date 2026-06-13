La scalata silenziosa di UniCredit su Commerzbank: polemiche e sospetti

Analisi dell'operazione di UniCredit su Commerzbank: le accuse di opacità, il dibattito sui prezzi e il ruolo delle autorità di vigilanza tedesche.

Il clima attorno all'operazione di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit è definito da molti come furibondo. L'istituto italiano, infatti, è riuscito a conquistare, dal momento dell'offerta ufficiale di inizio maggio, l'11,22% delle azioni della banca tedesca, nonostante il prezzo offerto sia di un euro e mezzo al di sotto dell'attuale valore in borsa delle azioni Commerz.

Questo dato ha scatenato numerose critiche da parte dei sindacati e dei vertici di Commerzbank, che accusano UniCredit di condurre una operazione strisciante e poco trasparente. Secondo fonti vicine all'istituto italiano, come riportato dalle dichiarazioni di un esponente di UniCredit, esisterebbe il sospetto, condiviso da molti dipendenti della banca, che i mercati siano stati tratti in inganno. L'obiettivo sarebbe stato quello di dare l'impressione che la conquista di Commerzbank sia già quasi avvenuta, quando in realtà non è così.

Il sindacato dei servizi Ver.di ha espresso il proprio sostegno all'azione del management di UniCredit, mentre la controparte tedesca sta cercando di spronare anche l'autorità di vigilanza delle banche, la Bafin, ad agire contro gli italiani. UniCredit, che respinge categoricamente le accuse, è in uno scambio costante con la Bafin. L'istituto ha dichiarato ieri che qualsiasi insinuazione secondo cui avrebbe volutamente confuso le categorie di informativa per gonfiare artificialmente il sostegno percepito alla propria offerta pubblica di acquisto è infondata.

Le informazioni fornite, ha precisato UniCredit, sono rese nel pieno rispetto dei requisiti della legge tedesca sul commercio di titoli e sulle acquisizioni. Inoltre, la banca ha ricordato che Deutsche Bank ha proceduto in modo analogo a UniCredit quando ha assorbito Postbank, suggerendo che le modalità operative non siano affatto insolite nel panorama delle grandi acquisizioni bancarie europee.

La complessità normativa e la necessità di rispettare le regole del mercato rendono ogni operazione di questo tipo oggetto di attenzione e controllo. Attualmente UniCredit detiene il 26,77% di Commerzbank, dopo aver comunicato ieri di essere salita di un ulteriore 11,22% attraverso l'ops (offerta pubblica di acquisto), a cui si aggiunge una quota ulteriore in derivati e altre opzioni. In totale l'esposizione potenziale dell'istituto italiano sulla banca tedesca è quindi significativa.

I vertici di Commerzbank, dal canto loro, stanno cercando di mobilitare l'opinione pubblica e le autorità per contrastare quella che considerano un'operazione ostile e poco chiara. La battaglia non è solo finanziaria, ma anche mediatica e regolamentare. La vicenda evidenzia le tensioni tra il sistema finanziario italiano e quello tedesco, con implicazioni per il mercato unico europeo.

UniCredit, con la sua strategia aggressiva, mira a ottenere il controllo di una delle banche tedesche più importanti, ma deve fare i conti con un clima politico e sindacale avverso. Il prezzo offerto, inferiore al valore di mercato, è al centro del dibattito: i critici lo considerano un tentativo di acquisire la banca a sconto, mentre UniCredit potrebbe difendere la propria valutazione in base a prospettive future e sinergie.

La Bafin, come autorità di vigilanza, dovrà valutare se tutte le operazioni sono state condotte in modo trasparente e coerente con le norme tedesche ed europee. La conclusione della vicenda rimane aperta e dipenderà dall'evoluzione delle trattative, dalle decisioni delle autorità e dalla reazione del mercato e dei soci di Commerzbank





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