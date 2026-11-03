La scelta di vita dei Goldstein: da Boston a Ho Chi Minh City

Marissa e il marito hanno lasciato gli USA per il Vietnam. Ecco come la famiglia Goldstein gestisce costi, istruzione e stile di vita con quattro figli.

Marissa Goldstein e suo marito hanno intrapreso un viaggio che nel 2016 sembrava temporaneo, partendo dagli Stati Uniti con due valigie, due gemelli di appena un anno e un biglietto di ritorno previsto dopo soli tre mesi. Dieci anni dopo, la coppia risiede stabilmente a Ho Chi Minh City, in Vietnam, accompagnata da quattro figli organizzati in due coppie di gemelli, senza alcuna intenzione di fare ritorno definitivo negli Stati Uniti. Questa decisione, nata quasi per caso grazie a un'opportunità lavorativa, si è evoluta in una scelta di vita radicata, motivata principalmente dal costo della vita accessibile, dalla facilità di crescere i bambini in un ambiente accogliente e dalla possibilità di viaggiare liberamente in tutta l'Asia.

Il legame iniziale con il Sud-est asiatico

Il rapporto con l'Asia era iniziato molti anni prima, durante un viaggio universitario in Thailandia, dopo che Marissa aveva completato gli studi in comunicazione all'Università del Maryland e un MBA al Babson College. Nel 2015, insieme al marito conosciuto ai tempi delle scuole superiori, aveva fondato The Timroon Group, una società specializzata nell'aiutare le aziende americane a diversificare le catene di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dalla Cina. Quando si presentò l'opportunità di lavorare direttamente in Vietnam, la coppia decise di partire portando con sé i due gemelli, che avevano appena compiuto un anno, abbandonando la casa spaziosa nella periferia di Boston dove Marissa si sentiva sopraffatta dalla vita domestica con neonati.

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Impatto sociale e nascita di Raffi Nova

L'impatto con Ho Chi Minh City è stato immediatamente positivo, soprattutto per l'atteggiamento della popolazione locale nei confronti dei bambini. Nei ristoranti, il personale giocava con i gemelli e aiutava i genitori a gestirli, rendendo molto più semplici anche le uscite serali e permettendo a Marissa di sentirsi davvero al sicuro. Nel giro di un mese la famiglia aveva già amici provenienti da tutto il mondo, trasformando i tre mesi inizialmente programmati in diciotto. Durante un viaggio a Sapa, nel nord del Paese, Marissa ha incontrato alcune artigiane Hmong che vendevano tessuti tradizionali, da quell'esperienza è nata l'idea di creare Raffi Nova, un marchio di accessori da viaggio realizzati in collaborazione con artigiane locali.

Espansione familiare e ritorno in Vietnam

Nello stesso periodo, la coppia decise di allargare la famiglia e poco dopo arrivò la sorpresa: erano in arrivo altri due gemelli. Nel gennaio 2020 i Goldstein sono tornati temporaneamente a Boston, ma due anni più tardi, con l'espansione dell'attività del marito, hanno deciso di stabilirsi nuovamente in Vietnam. Oggi la famiglia abita in un appartamento con cinque camere da letto, in un quartiere residenziale a circa quindici minuti dal centro di Ho Chi Minh City. Nella zona vivono numerosi stranieri, ci sono scuole internazionali, ospedali di buon livello e attività sportive per bambini, creando un ecosistema favorevole alla loro nuova vita.

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Analisi dettagliata dei costi quotidiani

Il vantaggio principale rispetto agli Stati Uniti è il costo di molti servizi quotidiani, anche se alcune spese rimangono particolarmente elevate. Gli affitti nel quartiere variano da circa 1.500 dollari mensili per un piccolo appartamento fino a 10.000 dollari per una villa. Per la spesa alimentare, la famiglia Goldstein mette in conto circa 1.000 dollari al mese, acquistando frutta e verdura nei mercati locali e prodotti importati nei supermercati. Anche mangiare fuori è decisamente più accessibile, con un caffelatte in un locale elegante che costa circa due dollari, consentendo a Marissa di offrire il caffè ai suoi amici senza pensarci due volte.

Istruzione e confronto con Boston

Se la vita quotidiana costa meno, l'istruzione rappresenta una voce di bilancio molto importante. Le scuole internazionali di Ho Chi Minh City prevedono rette che oscillano tra gli 8.000 e 30.000 dollari all'anno per ciascun alunno. Con quattro figli iscritti a istituti della fascia più costosa, la famiglia deve affrontare una spesa considerevole, che riduce sensibilmente il risparmio ottenuto sugli altri servizi. Marissa spiega che probabilmente spendono complessivamente più o meno quanto spenderemmo negli Stati Uniti, dove la scuola pubblica non avrebbe questi costi, ma lì non mangeremmo fuori e non viaggeremmo così tanto, evidenziando che la differenza riguarda lo stile di vita che quel denaro permette di mantenere.