La schedina, 80 anni di sogni e rinascita: dal dopoguerra al calcio moderno

Dalla nascita della SISAL nel dopoguerra al fermento del calciomercato attuale, un viaggio attraverso la storia del Totocalcio e le ultime novità del mondo del calcio italiano.

L'Italia del dopoguerra, un paese che si ricostruiva dalle macerie e si apprestava a scegliere la sua forma di governo, trovò nel gioco del calcio un inaspettato motore di rinascita.

In un'epoca in cui i sogni di ricchezza erano rari e preziosi, la schedina, antenata del Totocalcio, offriva a molti italiani la possibilità di cambiare la propria vita con una semplice giocata. L'idea geniale nacque nella mente di Massimo Della Pergola, un giornalista sportivo triestino della Gazzetta dello Sport, costretto all'esilio in un campo di prigionia svizzero a causa delle leggi razziali.

Lì, tra le difficoltà e la lontananza dalla sua terra, Della Pergola concepì un passatempo popolare che avrebbe finanziato la ripartenza dello sport italiano, un'attività fondamentale per risollevare il morale del paese. Insieme ai colleghi Fabio Jegher e Geo Molo, diede vita alla SISAL – Sport Italia Società a responsabilità Limitata, ponendo le basi per un fenomeno che avrebbe segnato la storia del calcio e del costume italiano. Le prime giocate furono modeste, appena 34.000, ma l'entusiasmo crebbe rapidamente.

Il primo vincitore, Emilio Blasetti, incassò una somma considerevole per l'epoca, 463.846 lire, grazie a una serie di sei pronostici corretti consecutivi. Il successo della schedina fu tale da attirare l'attenzione del governo, che nel 1948 decise di nazionalizzarla, ribattezzandola Totocalcio. L'obiettivo era quello di finanziare la partecipazione italiana ai Giochi Olimpici di Londra. Il prezzo della colonna fu aumentato a 50 lire, e la posta in gioco divenne sempre più alta.

Nel 1948, a Prato, venne assegnato il primo premio a nove cifre, ben 104 milioni di lire. Per decenni, il Totocalcio fu un vero e proprio fenomeno sociale, un rito collettivo che univa persone di ogni estrazione sociale nella speranza di indovinare i risultati delle partite di calcio. Le ricevitorie divennero luoghi di incontro e di discussione, dove si scambiavano pronostici e si condividevano sogni.

Tuttavia, a partire dagli anni novanta, il Totocalcio iniziò a perdere terreno a causa della concorrenza di nuove forme di gioco, come i superpremi, il Superenalotto, le scommesse sportive, i Gratta e Vinci e, infine, Internet. Le ricevitorie si svuotarono gradualmente, e il Totocalcio divenne un ricordo del passato. Oggi, a ottant'anni dalla sua nascita, la schedina sopravvive come una reliquia di un'epoca irripetibile, un simbolo di un'Italia che si ricostruiva con entusiasmo e creatività.

Il mondo del calcio italiano è in fermento, con la corsa alla Champions League e alla salvezza ancora apertissime. I calendari delle squadre coinvolte sono densi di impegni e di sfide cruciali. Giovani talenti come Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro, e Marcos Leonardo, acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni, sono al centro dell'attenzione del calciomercato.

Jonathan Rowe, un promettente giocatore inglese, sogna di tornare a giocare in Premier League e le big del campionato inglese lo stanno già seguendo con interesse. L'analisi tattica e strategica delle squadre è al centro del dibattito, con editoriali che mettono in discussione le scelte degli allenatori e dei dirigenti. La Serie C è protagonista di un approfondimento quotidiano, con un focus sui verdetti ufficiali della 35ª giornata e sulla classifica aggiornata.

La Juventus, pur mantenendo la vetta, sente il fiato sul collo dei suoi inseguitori, mentre la Roma cerca di recuperare terreno. Il podcast dedicato all'Inter analizza lo scudetto appena conquistato e le prospettive di mercato, con particolare attenzione al futuro di Bastoni. Infine, le quote del risultato esatto della partita Juventus-Verona e i risultati della Serie A Women completano il quadro del panorama calcistico italiano





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