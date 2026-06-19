La scienza contro il copione antico: gli ormoni femminili non sono padroni del corpo e del comportamento

La teoria che le donne siano governate dai propri ormoni è un ritorno ad un copione antico che sminuisce il dolore femminile e strumentalizza il comportamento. La scienza ci dice che gli estrogeni influenzano la serotonina, ma non riducono una donna a un livello di progesterone nel sangue. È tempo di mettere da parte questo copione e riconoscere la complessità e la diversità delle donne.

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Varie teorie discutibili su TikTok e frasi come "sono brutta perché sono in fase luteale", il web ha trasformato gli ormoni femminili in padroni incontrollabili del corpo e del comportamento femminile. Suona familiare? Un post su tre, sui social, parla di come. Insomma se ciò che circola online è vero, allora gli ormoni sono un vero incubo: padroni assoluti di pensieri ed emozioni femminili.

"Troppo emotive per giudicare"? In un libro la storia (e la rivincita) delle magistrate italiane questi processi sono molto più complessi di così. Il rischio di lasciarsi trasportare da TikTok? Consegnare alla scienza un copione antico, che sminuisce il dolore femminile e finisce per strumentalizzarne il comportamento.

Cycle-syncing (sincronizzare allenamenti e alimentazione con le fasi del ciclo mestruale) a chi consiglia di abbandonare la pillola anticoncezionale in nome di un presunto ritorno al "naturale" - è, per usare le parole della dottoressa L'intensità degli effetti ormonali varia moltissimo da donna a donna, e anche nella stessa donna da un mese all'altro: Per la maggior parte, questi sbalzi restano lievi e gestibili, parte normale della vita. Quando invece i sintomi diventano invalidanti - al punto da interferire con lavoro e relazioni - si parla di Sapere che gli estrogeni influenzano la serotonina è scienza.

Dire che ogni donna è "più stupida" prima del ciclo, o "irresistibile" durante l'ovulazione, è un salto logico che la scienza non sostiene: possono spiegare una maggiore sensibilità in certi giorni, ma non riducono un'intera persona - il suo carattere, le sue scelte, la sua competenza - a un livello di progesterone nel sangue. Ecco la riposta alla domanda del primo paragrafo: l'idea che le donne siano governate dai propri ormoni non è una scoperta recente, ma il ritorno ad un copione antico, Per secoli la medicina ha attribuito a utero e ovaie ogni disagio femminile "inspiegabile" usando il corpo come pretesto per giustificare esclusione e controllo.

Le donne hanno bisogno di "gestire" i propri ormoni per essere all'altezza, produttive, presentabili. Un'idea che nasce spesso da buone intenzioni - come la voglia legittima di capire meglio un corpo ignorato per secoli dalla medicina - Ridurre la donna a un'altalena ormonale mensile significa, di fatto, insinuare che sia meno lucida, meno affidabile, meno "stabile" rispetto a un uomo





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