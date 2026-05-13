La Scienza nei Pub: Pint of Science e il Futuro dell'Esplorazione Lunare

Il festival Pint of Science torna in Italia per portare la ricerca scientifica nei pub. Gaetano Di Achille dell'INAF spiega come la Luna diventerà una risorsa strategica per l'umanità attraverso le missioni Artemis.

Pint of Science rappresenta un ponte fondamentale tra il mondo accademico e la cittadinanza, trasformando l'ambiente formale delle università e dei laboratori di ricerca in luoghi di socializzazione e scoperta.

Questo festival internazionale, nato in Inghilterra nel 2013, ha l'obiettivo ambizioso di portare la conoscenza scientifica fuori dalle aule e dai convegni per depositarla nei pub, spazi informali dove tra una birra e un hamburger è possibile discutere di temi complessi senza le barriere della gerarchia accademica. L'edizione numero 11, che si svolge tra il 18 e il 20 maggio, vede una partecipazione massiccia in Italia con ben 90 pub distribuiti in 28 città, da Torino a Palermo, rendendo la scienza accessibile a chiunque desideri approfondire argomenti come l'intelligenza artificiale, i computer quantistici, le onde gravitazionali e le più recenti scoperte mediche.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito, sottolineando la volontà degli organizzatori di democratizzare il sapere. Uno dei protagonisti di questa edizione è Gaetano Di Achille, geologo e primo ricercatore dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, esperto in geologia planetaria e nello studio dei corpi del Sistema Solare.

Di Achille, che ha dedicato gran parte della sua carriera all'analisi dell'evoluzione geologica di pianeti come Marte, Mercurio e Venere, vede in eventi come Pint of Science un'opportunità preziosa per adempiere a una parte essenziale della missione di ogni ricercatore: il dialogo costante con il pubblico. Secondo lo scienziato, confrontarsi con persone che non appartengono al mondo della ricerca è stimolante perché le domande più semplici e spontanee sono spesso quelle che costringono l'esperto a scomporre e rispiegare concetti estremamente intricati, affinando così la propria capacità di comunicazione e sintesi.

Il fulcro dell'intervento di Di Achille riguarda il ritorno dell'umanità sulla Luna, un obiettivo che è tornato al centro dell'interesse globale grazie alle missioni Artemis. L'Italia gioca un ruolo di primo piano in questo programma, contribuendo con la costruzione del modulo abitativo e la candidatura di due astronauti. Per un geologo, l'interesse verso il satellite terrestre non è solo esplorativo, ma strategico.

La Luna viene vista come la prima frontiera per l'estrazione di risorse minerali essenziali, chiudendo un cerchio che inizia con la geologia terrestre. La presenza di acqua, ossigeno, minerali e elio-3 rende il suolo lunare un deposito di valore inestimabile, capace di supportare la creazione di basi permanenti e di fornire le materie prime necessarie per la produzione di carburante, trasformando di fatto la Luna in una stazione di servizio per l'intero sistema solare.

In particolare, l'acqua è considerata il vero petrolio dello spazio, poiché dalla sua scomposizione si possono ricavare idrogeno e ossigeno, i propellenti fondamentali per i razzi. Oltre a questo, l'attenzione si sposta verso le cosiddette terre rare, come il titanio e il litio, che potrebbero alimentare un'industria di space manufacturing, ovvero la produzione di semiconduttori e hardware direttamente in orbita o sulla superficie lunare.

Aziende private, come l'americana Interlune, stanno già studiando come commercializzare l'elio-3, un gas rarissimo sulla Terra ma abbondante sulla Luna, fondamentale per tecnologie avanzate. Questo scenario apre la strada a un'economia spaziale dove l'estrazione di risorse non serve solo alla sopravvivenza in loco, ma anche al ritorno economico sul nostro pianeta. Infine, la Luna è destinata a diventare una piattaforma scientifica senza precedenti, ideale per l'installazione di telescopi e strumenti per l'osservazione delle onde gravitazionali, liberi dall'interferenza dell'atmosfera terrestre.

La sfida principale rimane l'estrazione del ghiaccio d'acqua presente nei crateri dei poli lunari, zone permanentemente in ombra. Per risolvere questo problema, i ricercatori ipotizzano l'uso di specchi giganti capaci di riflettere la luce solare all'interno dei crateri per provocare la sublimazione del ghiaccio. Il vapore risultante verrebbe raccolto da strutture a forma di ombrello rovesciato e convogliato in serbatoi, garantendo così l'ossigeno per respirare e l'idrogeno per viaggiare verso destinazioni ancora più lontane, come il pianeta Marte





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