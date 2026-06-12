La scomparsa di David Hockney e l'eredità di un'epoca

La morte di David Hockney rappresenta la fine di un'era per l'arte e la cultura del Novecento. L'artista britannico, scomparso a 88 anni nella sua casa londinese, ha attraversato oltre sessant'anni di storia innovando senza mai diventare un semplice prodotto. Dalla pittura alla fotografia, dal teatro al digitale, fino all'uso creativo dell'iPad, Hockney ha trasformato ogni medium in uno strumento poetico. La sua capacità di guardare al futuro senza temere il cambiamento, la sua costante curiosità tecnologica e la sua ricerca della meraviglia attraverso l'immagine lo hanno reso una delle ultime grandi personalità capaci di plasmare l'orizzonte culturale del nostro tempo.

La notizia della morte di David Hockney chiude qualcosa di più di una semplice biografia: simboleggia la progressiva uscita di scena di una generazione irripetibile di artisti, scrittori, registi e intellettuali che hanno costruito visioni prima ancora che contenuti.

Nato nell'Inghilterra grigia del dopoguerra, Hockney ha trasformato la luce californiana in una filosofia dello sguardo, insegnandoci che i suoi quadri più celebri non raccontano solo piscine, paesaggi o ritratti, ma la possibilità della meraviglia, il desiderio umano di fermare il tempo e la felicità come esperienza estetica. Per sessant'anni non ha mai smesso di essere curioso: a ottant'anni sperimentava tecnologie che molti quarantenni guardavano con diffidenza, disegnava su tablet, esplorava nuove forme della prospettiva e studiava il rapporto tra percezione e immagine.

Non difendeva il passato, lo attraversava per comprendere il futuro. Questa caratteristica accomuna i grandi protagonisti del Novecento che stiamo perdendo uno dopo l'altro: avevano vissuto guerre, ricostruzioni, rivoluzioni culturali, conquiste civili e trasformazioni tecnologiche, sapevano che il mondo cambia e per questo non avevano paura del cambiamento. Oggi produciamo una quantità infinita di immagini ma fatichiamo a generare visioni, rimpiangiamo una stagione in cui il successo arrivava dopo decenni di lavoro e non dopo pochi secondi di attenzione.

L'intera opera di Hockney è stata una risposta a questa crisi: un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a trovare la poesia nella tecnologia e a vivere l'arte come strumento di comprensione e meraviglia. La sua eredità ci ricorda che l'arte vera non è espressione individuale fine a se stessa, ma un modo per interrogare il reale e plasmare il futuro





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